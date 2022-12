Julia, preocupada por Fidel: "No me perdonaría que le pasara algo"

Sinopsis Capítulo 5 'El rescate'

En el hospital no se tienen noticias de lo que ha pasado con la operación de rescate. Julia está muy preocupada no sólo por Andrés, sino también por Fidel, aunque no se lo cuenta a nadie. Pero también Susana está asustada y más cuando su padre le comunica que se ha perdido la comunicación con la columna de rescate.

Carmen se va recuperando de la herida de bala y se pone de nuevo al frente del hospital. El enfrentamiento con Vicente se agrava.

Por su parte Magdalena no puede encontrar la paz desde que ve a Larbi todos los días.