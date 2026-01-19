La verdad sale a la luz: Nieves y Pablo descubren que su hija Mabel ha abandonado la Universidad y vive con su novio

Nieves se ha llevado un gran disgusto a pocos días de su cumpleaños. Durante la visita que le ha hecho Digna, la mujer de Salazar ha recibido una llamada extraña que le ha dejado intranquila.

Como estaba muy preocupada por su hija Mabel, ha llamado a su residencia en Barcelona y se ha llevado una inesperada noticia: la joven lleva días sin dormir allí y semanas sin ir a clase. ¡Su amiga Pili les ha estado mintiendo para encubrirla!

En cuanto su marido ha llegado a casa, Nieves le ha contado lo ocurrido y Pablo se ha puesto echo una furia. Ambos estaban dispuestos a salir en busca de Mabel, pero Miguel los ha detenido y les ha contado que su hermana estaba ya de camino a Toledo.

"Está haciendo un curso de alfarería en Gerona y está viviendo allí con su novio Oriol", les confiesa Miguel a sus padres con cierta culpa por estar delatando a su hermana. Pero no podía dejar que la mentira se hiciese más grande.

Los Salazar se quedan impactados al descubrir la verdad y todo apunta a que Mabel recibirá una gran bronca cuando llegue a casa. ¿Conseguirán calmar sus explicaciones a sus padres?