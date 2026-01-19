¡Tensión en el despacho! Pablo y Gabriel discuten sobre sobre el futuro de la fábrica

Pasan los días, pero la situación en la empresa no parece mejorar. Perfumerías Brossard De la Reina pasa por un momento crítico.

Las grandes pérdidas han provocado una inestabilidad financiera que puede conllevar medidas drásticas de cara al futuro, entre ellas, llevar la producción a Marruecos o a México.

Sin embargo, Gabriel tiene una idea para evitar exportar la producción y le entrega un dossier explicándole todo.

"No podemos quedarnos con los brazos cruzados", le dice y le pide que mande el informe directamente a París. Pero Gabriel no está de acuerdo y le deja bien claro quién manda en la empresa protagonizando un tenso momento entre ambos.

Le dice que es el director y él un simple accionista. ¿Qué pasará? ¿Llegarán en algún momento a entenderse?