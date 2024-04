Sueños de libertad, seleccionada por The WIT como una de las ficciones internacionales más destacadas del momento

Sueños de libertad es la nueva superproducción de Antena 3 que arrasa dentro y fuera de España. Tras los buenos datos de audiencias cosechados en sus primeras semanas, la ficción ha consolidado su liderazgo con un 14,2% de share semanal y llevándose un nuevo récord como la serie más vista de la TV en España con una media de 1.5 millones de espectadores según los datos de la pasada semana.

En este contexto, la prestigiosa consultora internacional The WIT, ha seleccionado a la ficción española como una de las series más destacadas del panorama televisivo. Será así una de las referencias del MIPTV 2024, que se celebra este martes en el Festival de Cannes y que es una de las citas clave y que mayor expectación genera en el mercado internacional de ficción.

En la categoría The WIT Fresh TV Fiction MIPTV, Sueños de libertad ha sido seleccionada como una de las series más destacadas del mercado a nivel internacional. En el MIPTV se da a conocer la prestigiosa lista elaborada por The WIT que incluye las nuevas series más innovadoras del panorama internacional. La agencia ha incluido este año en su selección durante la sesión Fresh TV Fiction a Sueños de libertad. La CEO de The WIT, Virginia Mouseler, inaugurará el evento este martes 9 de abril enumerando las ficciones más relevantes del momento.

The WIT es una consultora internacional que investiga, recopila y trabaja datos sobre los contenidos televisivos y digitales más destacados del momento. Específicamente, la categoría Fresh TV Fiction de MIPTV reúne los estrenos de TV mejor valorados y más frescos del panorama internacional. Están en búsqueda de tendencias prometedoras, descubrimientos únicos e ideas frescas.

La historia de Begoña Montes, uno de sus mayores atractivos

La nueva serie de Antena 3, está producida por Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García, Jaume Banacolocha y Joan Noguera son los productores ejecutivos. La dirección corre a cargo de Joan Noguera. Al frente de la coordinación de guion, Eulalia Carrillo.

La serie que arrasa en las tardes de Antena 3 enganchó desde el impactante inicio ambientado en la España de 1958, donde nos adentramos de lleno en la vida de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico que toma la valiente decisión de huir con su hijastra Julia, buscando escapar su marido, Jesús de la Reina, el adinerado viudo de oro y dueño de la influyente empresa Perfumerías de la Reina.

Sueños de libertad está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo, Juan Gea, Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Alejandra Meco, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Amanda Cárdenas y Pablo Béjar completan el reparto de la serie.

Otras ediciones

La agencia incluyó el año pasado en su selección durante la sesión Fresh TV Fiction a 'Las Noches de Tefía' y en la sesión Fresh TV Garden, para contenidos digitales y para jóvenes, a la ficción 'Rabia', originales de atresplayer.

No es la primera vez que The WIT destaca una de las series de Atresmedia en su lista de ficciones destacadas, ya lo hizo con 'El tiempo entre costuras', la serie que marcó un hito en la ficción española, incluyéndola en la selecta lista de la Fresh TV Fiction en 2013, el mismo año también seleccionaron a El Internado como una de las mejores series de ‘los últimos 50 años’, también contaron con Mar de plástico en 2015 y El Incidente y Pulsaciones en 2016, La Valla y Veneno en 2020.