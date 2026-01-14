Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te lo pierdas

Roser Tapias confiesa cómo fue grabar la última secuencia entre Gema y María en Sueños de libertad: "Es una despedida muy amarga"

La intérprete confiesa cómo fue rodar la última escena entre su personaje y el de Agnès Llobet, Gema Azcona.

Roser Tapias

Publicidad

La amistad y enemistad María versus Gema ha tenido a todos los fans de Sueños de libertad enganchados de principio a fin.

Sin embargo, ya desde hace un tiempo, Gema, interpretada por Agnès Llobet, se cansó de los juegos de María, a quien da vida Roser Tapias. En los últimos capítulos no las hemos visto compartir demasiado tiempo juntas, pero ahora, tras la intervención de Gema y su aborto, María ha ido a verla.

Roser Tapias nos ha contado en exclusiva cómo fue grabar esta secuencia, la despedida de las actrices juntas. Parece que tras lo sucedido, Joaquín va a querer montar su negocio en Barcelona por lo que es el último momento donde estarán juntas María y Gema.

"Es una despedida muy amarga", ha confesado la actriz. "Los personajes se despiden desde un lugar muy oscuro", ha explicado.

Tapias cuenta que Gema reprocha a María su actitud, pero ella finalmente, lo acepta. ¡Y se rompe la amistad!

No te pierdas todo lo que nos ha contado en Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Roser Tapias

Roser Tapias confiesa cómo fue grabar la última secuencia entre Gema y María en Sueños de libertad: "Es una despedida muy amarga"

Sadakat impone su ley y declara la guerra a Alya en En tierra lejana

“A mi nieto no se lo lleva”: Sadakat impone su ley y declara la guerra a Alya en En tierra lejana

Fernando Andina e Itziar Atienza en Sueños de libertad

Nueva temporada de Sueños de libertad: estos son los nuevos actores y tramas que veremos a partir del viernes

Tayyar y Tarik pactan su venganza más retorcida: repartirse a las mujeres de los Korhan
Capítulo 70

Tayyar y Tarik pactan su venganza más retorcida: repartirse a las mujeres de los Korhan

"Ha sido un regalazo": Saida Santana analiza la evolución de su personaje en La Encrucijada
Sobre Carmen

"Ha sido un regalazo": Saida Santana analiza la evolución de su personaje en La Encrucijada

El dolor de Evren tras perder al bebé: “Ni siquiera llegó a respirar, nunca sonrió”
Renacer

El dolor de Evren tras perder al bebé: “Ni siquiera llegó a respirar, nunca sonrió”

¡Evren se rompe en mil pedazos! El cirujano llora la muerte del pequeño Ali sin saber que Naz lo engañó con una inseminación secreta. Se despide de un hijo que no era suyo y que además le ha costado su relación con Bahar.

La caída de Naz por las escaleras termina en tragedia: el bebé ha muerto
Renacer 13 de enero

La caída de Naz por las escaleras termina en tragedia: el bebé ha muerto

Una discusión con Naz ha terminado con la peor noticia tras ver que el corazón del niño no late. ¿Cómo reaccionará el médico cuando sepa que llora por una inseminación secreta y que por este lío ha perdido a Bahar?

La lección de vida del doctor Reha que hace llorar a Evren

La lección de vida del doctor Reha que hace llorar a Evren: “La muerte y el milagro están a unos pisos de distancia”

Çağla le para los pies a Harun: “¿Crees que te gusto tanto como te gusta Bahar?”

Çağla le para los pies a Harun: “¿Crees que te gusto tanto como te gusta Bahar?”

Maral desquicia a Bahar con sus planes de boda: “¿Por qué Uras me ha hablado de casarnos?”

Maral desquicia a Bahar con sus planes de boda: “¿Por qué Uras me ha hablado de casarnos?”

Publicidad