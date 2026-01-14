Roser Tapias confiesa cómo fue grabar la última secuencia entre Gema y María en Sueños de libertad: "Es una despedida muy amarga"

La amistad y enemistad María versus Gema ha tenido a todos los fans de Sueños de libertad enganchados de principio a fin.

Sin embargo, ya desde hace un tiempo, Gema, interpretada por Agnès Llobet, se cansó de los juegos de María, a quien da vida Roser Tapias. En los últimos capítulos no las hemos visto compartir demasiado tiempo juntas, pero ahora, tras la intervención de Gema y su aborto, María ha ido a verla.

Roser Tapias nos ha contado en exclusiva cómo fue grabar esta secuencia, la despedida de las actrices juntas. Parece que tras lo sucedido, Joaquín va a querer montar su negocio en Barcelona por lo que es el último momento donde estarán juntas María y Gema.

"Es una despedida muy amarga", ha confesado la actriz. "Los personajes se despiden desde un lugar muy oscuro", ha explicado.

Tapias cuenta que Gema reprocha a María su actitud, pero ella finalmente, lo acepta. ¡Y se rompe la amistad!

No te pierdas todo lo que nos ha contado en Sueños de libertad.