Capítulo 477

Los De la Reina queman para siempre el diario de Marta... ¡Damián ha tenido que ceder las acciones de la empresa!

Para conseguir el diario de Marta de vuelta, el patriarca ha tenido que ceder a los chantajes de su sobrino: ha tenido que venderle todas sus acciones de Perfumerías de la Reina.

Marta de la Reina

Damián ha hecho un gran sacrificio para proteger a su hija Marta: ha vendido sus acciones de la empresa a Gabriel a cambio del diario de la joven. En él, todas sus intimidades estaban expuestas y no podía permitir que su malvado sobrino lo sacara a la luz.

Compungido por la extorsión a la que acaban de someterle, le entrega a Marta su diario para que sea ella quien se encargue de quemarlo. ¡Tienen que deshacerse de él de una vez por todas!

La joven de la Reina lo ha quemado horrorizada, mientras Damián observaba. Andrés y Begoña han llegado y se han enterado de lo sucedido... ¿cómo ha podido chantajearle así Gabriel?

Horrorizados, han visto como ardía el diario, y con él, el poder de Damián en Perfumerías de la Reina.

¿Qué va a pasar ahora?

Marta de la Reina
Capítulo 477

Los De la Reina queman para siempre el diario de Marta... ¡Damián ha tenido que ceder las acciones de la empresa!

