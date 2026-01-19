Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe, decididas a acabar con Gabriel

Las dos mujeres se ilusionan con la idea de que Brossard descubra la verdadera cara del primo de los De la Reina y le quiten la dirección de la empresa.

Patri Bea
Publicado:

Los socios de la fábrica no están nada de acuerdo con la medidas que Gabriel quiere implementar para mejorar la situación de la empresa, por eso, sus primos han comenzado a buscar la forma de acabar con él.

Andrés sabe que Gabriel oculta algo y por eso comenzará a investigar por qué miente y se inventa reuniones de negocio. Marta confía en encontrar la manera de que Brossard descubra la verdadera cara de su primo y contagiará su entusiasmo a Cloe, aunque ella sigue teniéndole cierto miedo a Gabriel porque sabe su secreto.

Por otro lado, Mabel volverá a casa sin imaginarse que le espera una buena bronca. Sus padres han descubierto que ha dejado la universidad, que vive con su novio y que está haciendo un curso de alfarería.

Carmen animará a Claudia a acercarse a Salva, ya que, desde que ha llegado a la colonia, la joven no se despega de la cantina. A quién no parece hacerle mucha gracia el nuevo cantinero es a Tasio, que ha tenido un pequeño encontronazo con él.

Además, Luz intentará calmar los nervios de Begoña, que cada vez soporta menos la presencia de Gabriel. ¿Cuándo dará a luz? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad para descubrirlo! Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

Capítulo 479 de Sueños de libertad; 19 de enero: Andrés, a punto de descubrir la doble vida de Gabriel

La verdad sale a la luz: Nieves y Pablo descubren que su hija Mabel ha abandonado la Universidad y vive con su novio

¡Tensión en el despacho! Pablo y Gabriel discuten sobre sobre el futuro de la fábrica
Luz conoce a Miguel, el hijo de los Salazar, y rápidamente se da cuenta de que hay algo raro en él
Tasio se enfrenta a Salva, el nuevo cantinero: “Si no eres capaz de enfrentarte a este imprevisto, quizás no estás a la altura”
El hijo de Damián y el nuevo empleado protagonizan un fuerte enfrentamiento en medio de la cantina.

