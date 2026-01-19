Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe, decididas a acabar con Gabriel

Los socios de la fábrica no están nada de acuerdo con la medidas que Gabriel quiere implementar para mejorar la situación de la empresa, por eso, sus primos han comenzado a buscar la forma de acabar con él.

Andrés sabe que Gabriel oculta algo y por eso comenzará a investigar por qué miente y se inventa reuniones de negocio. Marta confía en encontrar la manera de que Brossard descubra la verdadera cara de su primo y contagiará su entusiasmo a Cloe, aunque ella sigue teniéndole cierto miedo a Gabriel porque sabe su secreto.

Por otro lado, Mabel volverá a casa sin imaginarse que le espera una buena bronca. Sus padres han descubierto que ha dejado la universidad, que vive con su novio y que está haciendo un curso de alfarería.

Carmen animará a Claudia a acercarse a Salva, ya que, desde que ha llegado a la colonia, la joven no se despega de la cantina. A quién no parece hacerle mucha gracia el nuevo cantinero es a Tasio, que ha tenido un pequeño encontronazo con él.

Además, Luz intentará calmar los nervios de Begoña, que cada vez soporta menos la presencia de Gabriel. ¿Cuándo dará a luz? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad para descubrirlo! Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.