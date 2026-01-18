Nicolás Rodicio tras la marcha de Teo en Sueños de libertad: “Dejar a estos compañeros va a ser muy complicado”

Sueños de Libertad cierra temporada y dice adiós a varios de sus personajes más emblemáticos. Nicolás Rodicio, quien da vida a Teo, ha hecho balance de la trayectoria de su personaje y ha comentado cómo ha sentido la última escena que ha grabado en la serie: "fue muy emotivo".

Teo Merino, hijo adoptivo de Joaquín y Gema, es el pequeño de la familia Merino. Un personaje muy entrañable que ha vivido sus propias aventuras y desafíos. El actor se ha sincerado y ha compartido sus momentos favoritos durante la serie, “el día de la pelea fue bastante divertido”.

“Es una escena complicada ya que Teo no sabe lo que ha pasado”

La última escena del personaje ha dejado un momentazo entre Teo y sus padres, con la noticia de la pérdida de su hermano. El actor ha comentado el lujo que supone rodar junto a Agnès y Javier, “siempre nos reímos y lo pasamos bien”.

Esta escena muestra a los padres de Teo contándole la pérdida del niño que esperaban. La toma enseña la complicidad entre la familia y el apoyo mutuo. Además, pone punto y final a la aparición de algunos de los actores en la serie.

No te pierdas la entrevista completa a Nicolás Rodicio en Sueños de libertad.