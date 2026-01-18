Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista exclusiva

Nicolás Rodicio tras la marcha de Teo en Sueños de libertad: “Dejar a estos compañeros va a ser muy complicado”

El actor nos cuenta cómo ha vivido el rodaje de la última escena de su personaje Teo, el pequeño de los Merino.

Entrevista Nicolás Rodicio

Publicidad

Sueños de Libertad cierra temporada y dice adiós a varios de sus personajes más emblemáticos. Nicolás Rodicio, quien da vida a Teo, ha hecho balance de la trayectoria de su personaje y ha comentado cómo ha sentido la última escena que ha grabado en la serie: "fue muy emotivo".

Teo Merino, hijo adoptivo de Joaquín y Gema, es el pequeño de la familia Merino. Un personaje muy entrañable que ha vivido sus propias aventuras y desafíos. El actor se ha sincerado y ha compartido sus momentos favoritos durante la serie, “el día de la pelea fue bastante divertido”.

“Es una escena complicada ya que Teo no sabe lo que ha pasado”

La última escena del personaje ha dejado un momentazo entre Teo y sus padres, con la noticia de la pérdida de su hermano. El actor ha comentado el lujo que supone rodar junto a Agnès y Javier, “siempre nos reímos y lo pasamos bien”.

Esta escena muestra a los padres de Teo contándole la pérdida del niño que esperaban. La toma enseña la complicidad entre la familia y el apoyo mutuo. Además, pone punto y final a la aparición de algunos de los actores en la serie.

No te pierdas la entrevista completa a Nicolás Rodicio en Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Entrevista Nicolás Rodicio

Nicolás Rodicio tras la marcha de Teo en Sueños de libertad: “Dejar a estos compañeros va a ser muy complicado”

Delia Brufau es Mabel, la hija pequeña de Nieves y Pablo

Delia Brufau es Mabel Salazar, la hija pequeña de Pablo y Nieves

La verdad por fin sale a la luz: Jaime y Catalina entregan a Clara la confesión de Gustavo

La verdad por fin sale a la luz: Jaime y Catalina entregan a Clara la confesión de Gustavo

La sucia propuesta de Antonio Barba Peláez a Clara: renunciar al trato de su vida para salvar a su amiga
Mejores momentos | Capítulo 8

La sucia propuesta de Antonio Barba Peláez a Clara: renunciar al trato de su vida para salvar a su amiga

La verdad por fin sale a la luz: Jaime y Catalina entregan a Clara la confesión de Gustavo
Mejores momentos | Capítulo 8

Esther golpea al marido de María… ¡y la Guardia Civil la detiene!

Begoña y Andrés en el capítulo 481 de Sueños de Libertad
Semana del 19 al 23 de enero

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña da a luz mientras Gabriel pasa la noche con María

Begoña se pondrá de parto antes de tiempo y Andrés no se separá de su lado.

Amanda y Saúl
Avance final

Amanda, en peligro de muerte tras ser secuestrada por Saúl: el jueves, últimos capítulos de La Encrucijada

Saúl ha secuestrado a Amanda, y el mexicano hará cualquier cosa por recuperar a la mujer que ama. ¡Se acerca el gran final de La Encrucijada!

Orhan

Orhan, secuestrado y al borde de la muerte: Ferit corre para salvarlo esta noche en Una nueva vida

Marta de la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Los De la Reina junto a Digna intentarán echar a Gabriel

"Como le pase algo va a ser culpa tuya": César y Octavio, desesperados por encontrar a Amanda en los últimos capítulos de La Encrucijada

"Como le pase algo va a ser culpa tuya": César y Octavio, desesperados por encontrar a Amanda en los últimos capítulos de La Encrucijada

Publicidad