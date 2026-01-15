Natalia Sánchez revela la situación de Begoña en este final de temporada: "Andrés siempre le tiende la mano"

Natalia Sánchez, quien protagoniza Sueños de libertad con el personaje de Begoña Montes, se ha sincerado sobre cómo están sus tramas en este momento de cambio de temporada y llegada de nuevas incorporaciones.

Sobre los nuevos fichajes, la actriz, muy ilusionada, ha comentado: "Tengo muchas ganas, me apetece mucho trabajar con ellos".

Respecto a Begoña, el personaje acaba la temporada en un momento "crítico" tras haber descubierto que, una vez más, se ha casado con un hombre malvado que la ha utilizado. Además, Gabriel ha adoptado a Julia, por lo que no puede deshacer el matrimonio... ¡Julia se quedaría desamparada!

Para colmo, está embarazada de él, por lo que ha sido un fuerte shock descubrir sus mentiras: "Le va a costar mucho al personaje sobrellevarlo". De hecho, confiesa que dejará de confiar en ella misma, y se martirizará porque una vez más la hayan engañado.

En relación a la situación con Andrés, su gran amor durante toda la serie, la actriz revela que "le entra la nostalgia ya que el bebé podría haber sido de Andrés". Pero la vida ha llevado a sus personajes por otros caminos.

Sobre si veremos reconciliación de #Began la intérprete es clara: "los sentimientos son los que son y no pueden desaparecer". ¿Eso significa que veremos una nueva oportunidad para la pareja? ¿Y Gabriel?

No te pierdas los nuevos capítulos de Sueños de libertad a las 15:45h en Antena 3.