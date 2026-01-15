Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Natalia Sánchez revela la situación de Begoña en este final de temporada: "Andrés siempre le tiende la mano"

Tras el fuerte desengaño que ha sufrido su personaje por culpa de Gabriel, la actriz hace balance de lo que le está pasando en Sueños de libertad.

Natalia Sánchez

Publicidad

Natalia Sánchez, quien protagoniza Sueños de libertad con el personaje de Begoña Montes, se ha sincerado sobre cómo están sus tramas en este momento de cambio de temporada y llegada de nuevas incorporaciones.

Sobre los nuevos fichajes, la actriz, muy ilusionada, ha comentado: "Tengo muchas ganas, me apetece mucho trabajar con ellos".

Respecto a Begoña, el personaje acaba la temporada en un momento "crítico" tras haber descubierto que, una vez más, se ha casado con un hombre malvado que la ha utilizado. Además, Gabriel ha adoptado a Julia, por lo que no puede deshacer el matrimonio... ¡Julia se quedaría desamparada!

Para colmo, está embarazada de él, por lo que ha sido un fuerte shock descubrir sus mentiras: "Le va a costar mucho al personaje sobrellevarlo". De hecho, confiesa que dejará de confiar en ella misma, y se martirizará porque una vez más la hayan engañado.

Gran enfrentamiento entre Begoña y Gabriel: “¿Me vas a pegar?”

En relación a la situación con Andrés, su gran amor durante toda la serie, la actriz revela que "le entra la nostalgia ya que el bebé podría haber sido de Andrés". Pero la vida ha llevado a sus personajes por otros caminos.

Sobre si veremos reconciliación de #Began la intérprete es clara: "los sentimientos son los que son y no pueden desaparecer". ¿Eso significa que veremos una nueva oportunidad para la pareja? ¿Y Gabriel?

No te pierdas los nuevos capítulos de Sueños de libertad a las 15:45h en Antena 3.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez revela la situación de Begoña en este final de temporada: "Andrés siempre le tiende la mano"

Ifakat detenid

Ifakat, detenida por asesinato: la familia Korhan le da la espalda en su peor momento

Sonsoles Ónega en Las hijas de la criada

¿Con quién se iría de fiesta? Sonsoles Ónega confiesa qué haría con los protagonistas de Las hijas de la criada

Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada
Avance | A las 22.50 horas

Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada

Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”
Renacer

Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”

Salvar a su hijo será la batalla más dura de Alya, ¿podrá escapar de los Albora?
En tierra lejana

Salvar a su hijo será la batalla más dura de Alya, ¿podrá escapar de los Albora?

En tierra lejana, Alya descubre que en la mansión de los Albora no mandan las leyes de fuera, sino las del clan. Cuando intenta marcharse con su hijo, Sadakat se lo impide. A partir de ahí, empieza su batalla más dura.

vlcsnap-2026-01-12-18h47m15s347
Contenido exclusivo

Alain Hernández recuerda su secuencia más difícil en Las hijas de la criada: “Me empapaba en cada toma”

Tras cerrar las tramas de su personaje en la serie, el actor nos confiesa cómo vivió grabar al aire libre con lluvia artificial en Galicia.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se acerca cada vez más a Cloe, ¿le dará una oportunidad?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se acerca cada vez más a Cloe, ¿le dará una oportunidad?

Capítulo 476 de Sueños de libertad; 14 de enero: Joaquín decide vender sus acciones mientras Begoña y Andrés sueñan con un futuro juntos

Capítulo 476 de Sueños de libertad; 14 de enero: Joaquín decide vender sus acciones mientras Begoña y Andrés sueñan con un futuro juntos

Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano”

Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano”

Publicidad