Marta Belmonte, sobre la trama de su personaje con Cloe: "Poquita gente puede entender a doña Marta como lo hace ella"

Marta Belmonte se ha sincerado sobre la evolución de su personaje, Marta de la Reina en los últimos meses en Sueños de libertad.

La marcha de Fina dejó muy tocada a Marta, que, además, nunca supo que fue su marido Pelayo quien propició la marcha de Fina, interpretada por Alba Brunet, a México. ¿Conseguirá averiguarlo algún día?

Quien sí ha llegado pisando fuerte a la vida de Marta ha sido Cloe, a quien da vida la gallega Antea Rodríguez.

Belmonte explica cómo ha sido la evolución de su personaje, quien se ha tenido que ir descubriendo a sí misma y a su sexualidad sin Fina, en quien se había apoyado en todo momento: "Cuando se fue su otra mitad, se quedó como coja".

La llegada de Cloe ha facilitado nuevos escenarios y muchos descubrimientos para el personaje de Marta: "Se puede disfrutar de la vida y no tiene por qué ser a través del otro".

"El reto para Marta es disfrutar de lo que le apetece"

Sobre la reacción del público hacia #Marloe, la historia de Marta y Cloe, la intérprete cree que es una trama que se puede "disfrutar mucho" ya que es "muy interesante.

Además, Cloe está siendo una aliada en la trama empresarial contra Gabriel, ya que tras el robo del diario de Marta, han estado a punto de ser descubiertas y Damián está teniendo que hacer un sacrificio enorme para proteger la sexualidad de su hija.

"Marta se va a sentir muy culpable", explica Belmonte.

Disfruta de todo lo que nos cuenta Marta Belmonte sobre su personaje en Sueños de libertad y no te pierdas lo que se viene en los próximos capítulos.