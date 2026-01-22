Antena3
Capítulo 482

Manuela le pide a Digna que no contrate a Paula, la nueva sirvienta: “No me gusta”

La gobernanta de la mansión De la Reina le deja claro a la madre de los Merino que la chica que ha llegado para sustituir a Tere no le cae nada bien.

Capítulo 482

Patri Bea
Paula ha llegado a la mansión de los De la Reina para ocupar el puesto de sirvienta que ha dejado libre Tere. La joven ha llegado recomendada por unos amigos de Digna, por lo que la madre de los Merino confía mucho en ella.

La disposición y seguridad de Paula no han terminado de gustar a Manuela y la gota que ha colmado el vaso ha sido ver que la joven ha impresionado a Digna con unos pañales que acababa de hacer para el recién nacido de la casa, el hijo de Begoña.

Manuela no puede quedarse callada y aprovecha que se queda a solas con Digna para confesarse su verdadera impresión sobre la recién llegada: “Estoy muy intranquila con Paula. Yo creo que no es la persona adecuada para esta casa”.

A Digna le sorprenden las palabras de Manuela y enseguida percibe que la gobernanta está un poco celosa. Para tranquilizar a la tía de Claudia, Digna le pide paciencia y le dice que le dará a Paula unos días de prueba. ¿Los superará? ¿Conseguirá la joven ganarse el visto bueno de Manuela?

