Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 480

Mabel llega a casa de los Salazar, pero su recibimiento no es cómo ella imaginaba: ¡sus padres han descubierto su mentira!

La nueva familia de la colonia tiene un miembro más en la casa, su hija Mabel vuelve de Barcelona con secretos.

Mabel

Publicidad

Pablo y Nieves se están adaptando en la vida de la colonia. El nuevo accionista de la fábrica ya ha tenido su primera toma de contacto con sus compañeros y la familia avanza en su nueva situación.

Una noticia ha sacudido a los Salazar, la llegada de su hija Mabel, quien ha dejado la universidad y se dedica a hacer alfarería, algo que no ha sentado muy bien a sus padres. ¡Se lo había ocultado!

A pesar de su intento de disimulo, el matrimonio ha confrontado a su hija y le han echado en cara que haya abandonado los estudios, “es lo que tendrías que estar haciendo” ha remarcado Pablo Salazar.

“Tenemos mucho de lo que hablar” ha concluido Nieves con tono serio.

El tenso recibimiento de Mabel por parte de sus padres apunta a una relación muy incómoda... ¿qué pasará con ella?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se pone de parto, ¡el bebé se ha adelantado!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se pone de parto, ¡el bebé se ha adelantado!

Capítulo 480 de Sueños de Libertad; 20 de enero: Gabriel humilla a su tío Damián de la peor forma

Capítulo 480 de Sueños de Libertad; 20 de enero: Gabriel humilla a su tío Damián de la peor forma

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\CAPÍTULOS\Semana 99 (del 19 al 23 de enero)\Capítulo 480, martes 20 de enero

Gabriel echa Damián de la fábrica y él le amenaza: “Algún día recuperaré todo lo que me has robado”

Andrés
Capítulo 480

Andrés y Damián sospechan que Gabriel tiene una amante: “Tenemos que denunciarle por adulterio”

Mabel
Capítulo 480

Mabel llega a casa de los Salazar, pero su recibimiento no es cómo ella imaginaba: ¡sus padres han descubierto su mentira!

Marloe
Capítulo 480

Marta y Cloe siguen adelante con su relación en secreto: “La idea es que te acuerdes de mí, siempre”

Cloe le hace un regalo muy especial a Marta, quien no está en su mejor momento.

La reconciliación más dulce de Ferit y Seyran
#Seyfer

“Me va a explotar el cerebro de tanto pensar en ti”: la reconciliación más dulce de Ferit y Seyran

Entre tantos problemas y secretos, la pareja siempre encuentra un refugio el uno en el otro. Aunque los nervios están a flor de piel, Ferit y Seyran han vuelto a demostrar que su conexión es única.

Entrevista exclusiva a Roser Tapias

Roser Tapias analiza el final de temporada en Sueños de libertad: "María culmina su venganza junto a Gabriel"

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora, el hombre que deberá proteger a su familia en En tierra lejana

Manu Baqueiro

Manu Baqueiro en Perdiendo el juicio: “Gabriel es un loser que busca la redención a través de su trabajo”

Publicidad