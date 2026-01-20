Mabel llega a casa de los Salazar, pero su recibimiento no es cómo ella imaginaba: ¡sus padres han descubierto su mentira!

Pablo y Nieves se están adaptando en la vida de la colonia. El nuevo accionista de la fábrica ya ha tenido su primera toma de contacto con sus compañeros y la familia avanza en su nueva situación.

Una noticia ha sacudido a los Salazar, la llegada de su hija Mabel, quien ha dejado la universidad y se dedica a hacer alfarería, algo que no ha sentado muy bien a sus padres. ¡Se lo había ocultado!

A pesar de su intento de disimulo, el matrimonio ha confrontado a su hija y le han echado en cara que haya abandonado los estudios, “es lo que tendrías que estar haciendo” ha remarcado Pablo Salazar.

“Tenemos mucho de lo que hablar” ha concluido Nieves con tono serio.

El tenso recibimiento de Mabel por parte de sus padres apunta a una relación muy incómoda... ¿qué pasará con ella?