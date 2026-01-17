Antena3
Javier Beltrán se despide de Sueños de libertad: "Interpretar a Joaquín ha sido un regalo"

El actor hace balance de todo lo que ha vivido y aprendido con un personaje difícil de olvidar.

Javier Beltrán dice adiós a Sueños de libertad, la serie en la que ha dado vida a Joaquín, un personaje que ha marcado una etapa importante en su carrera.

Ha sido un camino de luces y sombras en el que el joven Merino ha sido director de Perfumerías de la Reina, estuvo a punto de cumplir el sueño de su padre, formó una familia junto a Gema con la llegada de Teo y ahora ha podido sacar adelante su propia empresa de embalaje: 'Embalajes Merino'.

Precisamente siguiendo ese sueño, Joaquín se marcha con su familia a Barcelona para comenzar allí una nueva vida con Gema y Teo tras el duro golpe de perder al bebé que estaban esperando.

Joaquín, desconsolado, recibe la peor de las noticias: Gema ha perdido al bebé y debe ser operada de urgencia

Su familia se queda muy triste sin ese hermano mayor, aunque estamos seguros de que Joaquín llevará siempre muy presente a los Merino allá donde vaya.

Javier Beltrán se despide de este proyecto que tantas alegrías le ha dado con palabras de agradecimiento, asegurando que interpretar a Joaquín Merino “ha sido un regalo”.

El intérpreto ha querido dar las gracias a todo el elenco y en especial a Agnés llobet, su querida Gema, con la que tantas secuencias ha compartido durante todo este tiempo.

Tampoco se olvida de Ana Fernández, Guillermo Barrientos o Nicolás Rodicio como del resto de sus compañeros y de todo el equipo que está detrás de las cámaras y que forman parte de esta gran familia de Sueños de libertad.

Familia Merino

Por último, Javier Beltrán ha enviado un mensaje muy especial para todo el público que no se pierde ni un solo capítulo de la serie diaria más vista de la television.

Y es que, aunque suene a topicazo, nada de esto sería posible sin ellos. Porque gracias a ellos ha podido hacer realidad este gran sueño. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado! Cómo vamos a echar de menos a Joaquín. ¡Hasta siempre, Javi!

