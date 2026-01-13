Gema se enfrenta a María y le pide que salga de su vida para siempre, ¡no puede perdonarle que se haya aliado con Gabriel!

Gema se sigue recuperando tras su grave operación y con el dolor de haber perdido a su bebé.

La mujer decide con Joaquín que lo mejor es empezar una nueva vida lejos de todo en Barcelona y allí junto a Teo intentar ser felices.

Poco después, María se presenta en su casa para ir a visitarla. Se ha enterado de que ha perdido al bebé y quiere mostrarle todo su apoyo.

Sin embargo, Gema no quiere nada de ella. “Me he enterado de que te has aliado con Gabriel para destruir a Damián”, le dice llena de rabia.

Aunque María intenta negarlo en un principio, se lo acaba admitiendo y le dice que Gabriel le amenazó, pero Gema… ¡ya no cree nada de ella!

Sabe todas las mentiras, que la que fue su amiga ha soltado por la boca, e incluso a veces ha sido cómplice de alguna de ellas, pero ya se acabó.

Le ha dicho que ella siempre estuvo a su lado, pero ya no puede más. “Hoy me he dado cuenta de que el verdugo eres tú”.

Gema le pide a María que salga de su vida rompiendo para siempre su amistad. ¡La mujer de Andrés se queda sin palabras!