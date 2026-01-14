Capítulo 476
Gaspar le cuenta a Manuela que va a traspasar la cantina: “Quiero conocer mundo”
La tía de Claudia le ha apoyado en su decisión, pero eso no quita que le vayan a echar mucho de menos.
Publicidad
Después de su incidente, Manuela ha querido echar una mano a Gaspar con la compra, pero él como de costumbre le ha quitado importancia diciendo que tan solo era un rasguño. “Cada vez que lo pienso como te enfrentaste tú solico a una asesina”.
Y aunque a Gaspar le ha descolocado un poco que calificara así a Paloma, Manuela le ha contado cómo la excuidadora de la casa cuna podría estar implicada en la muerte de su hermana pequeña cuando tan solo eran unas crías. Pero Gaspar se ha resistido a creerla.
Por otra parte, Gaspar le ha contado a Manuela una noticia muy importante… ¡ va a traspasar la cantina! “Necesito un cambio Manuela”, le ha dicho. Y ha añadido que quiere viajar y quiere conocer mundo.
“Aquí te vamos a echar de menos”, le ha dicho muy sentida Manuela sin dudarlo. Y también le ha dicho que, si es su decisión, sus amigos de la colonia le apoyarían hasta el final.
Así, se han dado un cariñoso abrazo y a Manuela hasta se le ha escapado una lagrimilla. “Gaspar no sabes lo contenta que estoy de ver en la persona en la que te estás convirtiendo”, le ha dicho la tía de Claudia. Y esto al chico de la cantina le ha hecho mucha pero que mucha ilusión, por venir de ella.
Al final, Manuela le ha acabado acompañando a la cantina para llevarle la compra y le ha dicho “aunque sea a última hora tendremos que brindar con un licorcico para celebrar lo tuyo”. Y Gaspar ilusionado le ha contestado cómplice, “¡eso está hecho!”.
Publicidad