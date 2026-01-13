Capítulo 475
Gabriel amenaza a Isabel: si testifica en favor de los De la Reina, su familia lo pagará muy caro
La exsecretaria estaba a punto de declarar contra Gabriel, pero todo ha cambiado de un momento a otro.
Publicidad
Andrés había conseguido lo que parecía imposible: que Isabel testificase en contra de Gabriel.
Ella estaba dispuesta a hacerlo, pero por culpa del abogado la han despedido del trabajo y ahora empieza a tener miedo de ese hombre que tanto daño le ha hecho y que la engañó desde el primer día.
Sin embargo, la joven saca fuerza y se enfrenta a él diciendo que lo va a hacer, pero él la amenaza: si testifica contra él, su familia lo pagará muy caro.
Isabel, entonces, le dice que puede que ahora no, pero que él algún día también caerá. ¿Qué decisión tomará finalmente ella?
Publicidad