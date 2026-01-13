Gabriel amenaza a Isabel: si testifica en favor de los De la Reina, su familia lo pagará muy caro

Andrés había conseguido lo que parecía imposible: que Isabel testificase en contra de Gabriel.

Ella estaba dispuesta a hacerlo, pero por culpa del abogado la han despedido del trabajo y ahora empieza a tener miedo de ese hombre que tanto daño le ha hecho y que la engañó desde el primer día.

Sin embargo, la joven saca fuerza y se enfrenta a él diciendo que lo va a hacer, pero él la amenaza: si testifica contra él, su familia lo pagará muy caro.

Isabel, entonces, le dice que puede que ahora no, pero que él algún día también caerá. ¿Qué decisión tomará finalmente ella?