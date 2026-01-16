Fernando Andina es Pablo Salazar, el nuevo accionista de Perfumerías de la Reina

En Sueños de libertad vamos a ver muchas caras nuevas y… ¡Fernando Andina es una de ellas! Llega pisando fuerte como Pablo Salazar, el nuevo director accionista de la empresa.

No llega solo, lo hace de la mano de Nieves Doria, su esposa, interpretada por Itziar Atienza. Esta enfermera no dudó en sacrificar la relación con su familia, de clase adinerada, por casarse con Pablo. Y es que ellos no aprobaban su relación por considerar a Pablo de menor condición social.

Así, Pablo llegará a la colonia tratando de hacer negocios con los De la Reina, mantenerse al margen de las tensiones de los De la Reina, y viviendo muy felizmente con su esposa. Su objetivo es empezar de cero… ¿esconde algo?

El hombre llega a la colonia para seguir haciendo dinero tras comprar las acciones de Joaquín Merino. Quiere mantenerse al margen de las tensiones entre la familia De la Reina y los Merino, pero una dolorosa verdad que no se esperaba le hará tomar partido.

La verdad sobre la muerte de Gervasio Merino, difunto marido de Digna y buen amigo suyo, será un palo muy duro para Pablo que hará que todo cambie para él.

Fernando Andina es Pablo Salazar

Fernando Andina es un actor español con gran trayectoria en el cine, teatro y televisión. El madrileño ha protagonizado series como Física o Química (2008-2011), interpretando al director y profesor Enrique Lubián, o la reciente La pasión turca, que ya puedes disfrutar en atresplayer.

Disfruta de Pablo Salazar a partir de hoy, de lunes a viernes a las 15:45h en Sueños de libertad.