Disfruta de la banda sonora completa de Sueños de libertad

La Banda Sonora Original de la serie Sueños de libertad ve la luz, en un recopilatorio de la música compuesta por Juan Navazo para una de las ficciones más emotivas y cuidadas de la temporada. Una partitura que se convierte en narradora invisible de las historias, los personajes y los conflictos que atraviesan la serie.

Desde su incorporación al proyecto, tras su colaboración previa con el director Joan Noguera en Los pacientes del doctor García, Navazo trabajó en estrecha coordinación creativa para definir una identidad sonora coherente con el universo de Sueños de libertad.

Uno de los rasgos distintivos de la banda sonora es su enfoque profundamente narrativo: cada personaje cuenta con su propia melodía, una seña musical que evoluciona con la historia. “En Sueños de libertad cada personaje tiene su música, su melodía especial”, afirma el compositor.

El piano se configura como eje principal de la partitura, funcionando como hilo conductor de la serie. A su alrededor, Juan Navazo construye una paleta sonora rica y expresiva: cuarteto de cuerda para los momentos más íntimos, instrumentos de viento para reflejar la dulzura y la pasión de los personajes, y clarinetes y oboes para subrayar los pasajes más ligeros y cómicos.

“La música acompaña las emociones sin imponerse, dejando espacio a la interpretación y al relato”, señala Navazo, que destaca la importancia de encontrar el equilibrio entre dramatismo, intimidad y ligereza.

La inspiración surge tanto del guion como del trabajo actoral: “Cuando aparecen actores nuevos suelo dejarme llevar por su actuación, su manera de hablar, sus pausas y la historia que hay detrás del personaje”. La banda sonora recoge una selección representativa del material compuesto a lo largo del proceso de producción, condensando el trabajo musical desarrollado para la serie para convertirse en un contenido con identidad propia.