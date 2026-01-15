Descubre el making of de la última escena de Joaquín, Gema y Teo en Sueños de libertad: "Hay mucha emoción"

La escena en el hospital entre Joaquín, Gema, Teo y Digna, fue la última para los actores de Sueños de libertad, Javier Beltrán, Agnès Llobet y Nicolás Rodicio.

La trama de parte de los Merino llega a su fin cuando Joaquín decide emprender su negocio de embalaje en Barcelona, y su mujer y su hijo se marchan con él. ¡Empieza una nueva etapa para ellos!

Un equipo de Antena 3 se coló en los platós de la serie para asistir a la última secuencia que grababan juntos. Con mucha emoción, y, parte del equipo artístico y técnico observando, los actores grabaron su última secuencia.

Nicolás Rodicio y Agnès Llobet han confesado cómo vivieron ese motivo momento. El pequeño le ha dicho a la actriz: "No puedo tener una mejor madre en la ficción".

El pequeño reconocía que, había sido una secuencia con "mucha emoción" para grabar, ya que era el momento en el que Gema y Joaquín le comunicaban que no iban a poder darle un hermanito.

Visiblemente emocionados también la propia Agnès y Javi Beltrán, con esta claqueta se despedían de Sueños de libertad, pero arropados por el cariño de todo el equipo que no dudó en estallar en aplausos cuando sonó el "corten".

¡Dale al play y no te pierdas cómo fue grabar esta escena entre los Merino!