Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Descubre el making of de la última escena de Joaquín, Gema y Teo en Sueños de libertad: "Hay mucha emoción"

Los actores de Javier Beltrán, Agnès Llobet y Nicolás Rodicio grababan su despedida en la ficción de Antena 3.

Javi Beltrán

Publicidad

La escena en el hospital entre Joaquín, Gema, Teo y Digna, fue la última para los actores de Sueños de libertad, Javier Beltrán, Agnès Llobet y Nicolás Rodicio.

La trama de parte de los Merino llega a su fin cuando Joaquín decide emprender su negocio de embalaje en Barcelona, y su mujer y su hijo se marchan con él. ¡Empieza una nueva etapa para ellos!

Un equipo de Antena 3 se coló en los platós de la serie para asistir a la última secuencia que grababan juntos. Con mucha emoción, y, parte del equipo artístico y técnico observando, los actores grabaron su última secuencia.

Nicolás Rodicio y Agnès Llobet han confesado cómo vivieron ese motivo momento. El pequeño le ha dicho a la actriz: "No puedo tener una mejor madre en la ficción".

El pequeño reconocía que, había sido una secuencia con "mucha emoción" para grabar, ya que era el momento en el que Gema y Joaquín le comunicaban que no iban a poder darle un hermanito.

Visiblemente emocionados también la propia Agnès y Javi Beltrán, con esta claqueta se despedían de Sueños de libertad, pero arropados por el cariño de todo el equipo que no dudó en estallar en aplausos cuando sonó el "corten".

¡Dale al play y no te pierdas cómo fue grabar esta escena entre los Merino!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Javi Beltrán

Descubre el making of de la última escena de Joaquín, Gema y Teo en Sueños de libertad: "Hay mucha emoción"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La familia Salazar llega a la fábrica para revolucionarlo todo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La familia Salazar llega a la fábrica para revolucionarlo todo

Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”
Capítulo 477

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”

Familia Merino
Capítulo 477

Digna brinda por su familia en su última cena todos juntos: "¡Somos grandes los Merino!"

Marta y Cloe
Capítulo 477

Marta y Cloe sellan su relación con un beso: "Me has recordado que me queda vida por vivir y cosas por descubrir"

Marta se lanza a besar a Cloe y disfrutar con ella después de todo lo que ha pasado.

Gaspar
Capítulo 477

Los amigos de Gaspar le despiden en la cantina y le regalan unos zapatos de claqué: "Te vamos a echar de menos"

El hombre ha decidido traspasar la cantina y dedicarse a conocer mundo, además quiere ser bailarín.

Marta de la Reina

Los De la Reina queman para siempre el diario de Marta... ¡Damián ha tenido que ceder las acciones de la empresa!

Perdiendo el juicio

Muy pronto, Perdiendo el juicio en Antena 3: "¿Amanda, te encuentras bien?"

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez revela la situación de Begoña en este final de temporada: "Andrés siempre le tiende la mano"

Publicidad