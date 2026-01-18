Delia Brufau es Mabel Salazar, la hija pequeña de Pablo y Nieves

La hija pequeña del matrimonio entre Pablo y Nieves es obligada a dejar Barcelona y acudir a Toledo debido a su renuncia a continuar sus estudios de arquitectura. Con un futuro incierto y sin encontrar su vocación, Mabel vivirá grandes momentos en la colonia.

Compartirá habitación con Valentina y Claudia, a quien incitará a iniciar una relación con Salva, su jefe en la cantina. A pesar de ejercer como celestina, Mabel descubre que se ha enamorado de Salva lo que provocará cierta tensión entre las amigas.

La falta de entendimiento con su padre y el carácter estricto harán que se aleje de él. Sin embargo, su relación más íntima será con su hermano Miguel.

¿Conseguirá Mabel encarrilar su vida?

Interpretada por Delia Brufau

La actriz ha tenido gran éxito en la televisión catalana. Además, protagonizó ‘Tú no eres especial’, una serie de Netflix.

También trabajó como intérprete en un cortometraje nominado para los Goya, ‘Sintra III’.