Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Dani Tatay habla sobre la última secuencia de la temporada en Sueños de libertad: "Es muy fuerte"

El actor analiza el final de temporada y cómo su personaje ha luchado para desenmascarar a Gabriel.

Dani Tatay

Publicidad

Dani Tatay hace balance sobre el impactante final de temporada en Sueños de libertad.

Su personaje, Andrés de la Reina, llevaba todos estos capítulos luchando para desenmascarar a Gabriel, el malvado primo de los De la Reina, pero nadie le creía. Finalmente, con la ayuda de Isabel, su ex prometida, consiguió que la familia le creyera... ¡Y Damián y Begoña abrieran los ojos!

No obstante, ya era demasiado tarde: Gabriel ha conseguido hacerse con el poder de la fábrica. De hecho, ha puesto ya el cuadro de su padre Bernardo, desterrando a Damián del despacho.

Tatay confiesa que esa secuencia final entre Andrés y Gabriel, deja la trama "muy en alto". Revela que el final es "muy fuerte" y aun así... ¡todo lo que se viene! ¡Las tramas van a estar que arden!

Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

"Son diferentes malos, pero me encantan los dos"

El intérprete habla también sobre el tipo de villanos a los que su personaje se ha tenido que enfrentar: Jesús y Gabriel de la Reina. Entre risas, explica que la diferencia entre ambos: "Gabriel es otro tipo de villano, como más calmado". Pero confiesa, que le encantan ambos.

Andrés y Gabriel se enfrentan duramente a Gabriel y acaba saliendo a la luz toda la verdad sobre Bernardo

Sobre el desengaño de la familia con Gabriel, ha explicado que Andrés siempre había intentado que le creyeran: "Es muy bueno, siempre dice la verdad". Ahora el reto de los próximos capítulos es recuperar la empresa, ¿y el amor de Begoña?

No te pierdas los nuevos capítulos de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Dani Tatay

Dani Tatay habla sobre la última secuencia de la temporada en Sueños de libertad: "Es muy fuerte"

Rengin reconoce su error con Parla y le da libertad para elegir su futuro

Rengin reconoce su error con Parla y le da libertad para elegir su futuro

¿Un accidente disfrazado de asesinato? La muerte de Boran pone a Alya en el punto de mira

¿Un accidente disfrazado de asesinato? La muerte de Boran pone a Alya en el punto de mira

Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!
Mejores momentos | Capítulo 58

Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!

Patricia da a luz a su hija y recibe el apoyo de Julia: “Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor”
Mejores momentos | Capítulo 58

Patricia da a luz a su hija y recibe el apoyo de Julia: “Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor”

Sale a la luz el trato de Álvaro con Nando para asesinar a César, y Serrano se lo lleva detenido
Mejores momentos | Capítulo 58

Sale a la luz el trato de Álvaro con Nando para asesinar a César, y Serrano se lo lleva detenido

La comandante Serrano se presenta en su casa con una orden de detención, provocando la sorpresa de Mariví y Laura.

La redención de Octavio al pedirle perdón a David en su momento más vulnerable: “Estoy muy orgulloso de ti”
Mejores momentos | Capítulo 58

La redención de Octavio al pedirle perdón a David en su momento más vulnerable: “Estoy muy orgulloso de ti”

Octavio le confiesa a su hijo todo lo que siente por él y le pide perdón por no haberle tratado de manera injusta durante toda su vida.

David recibe un disparo en el pecho y Patricia mata a Nando

Un pacto que acabó en tragedia: David recibe un disparo en el pecho y Patricia mata a Nando

Patricia comete un grave error: le da mucho dinero a Nando para que aleje a Julia de David

Patricia comete un grave error: le da mucho dinero a Nando para que aleje a Julia de David

Saúl se deja ver en el cementerio y pone en alerta a Octavio

Saúl se deja ver en el cementerio y pone en alerta a Octavio: ¡está vivo y ha vuelto a Oramas!

Publicidad