Dani Tatay habla sobre la última secuencia de la temporada en Sueños de libertad: "Es muy fuerte"

Dani Tatay hace balance sobre el impactante final de temporada en Sueños de libertad.

Su personaje, Andrés de la Reina, llevaba todos estos capítulos luchando para desenmascarar a Gabriel, el malvado primo de los De la Reina, pero nadie le creía. Finalmente, con la ayuda de Isabel, su ex prometida, consiguió que la familia le creyera... ¡Y Damián y Begoña abrieran los ojos!

No obstante, ya era demasiado tarde: Gabriel ha conseguido hacerse con el poder de la fábrica. De hecho, ha puesto ya el cuadro de su padre Bernardo, desterrando a Damián del despacho.

Tatay confiesa que esa secuencia final entre Andrés y Gabriel, deja la trama "muy en alto". Revela que el final es "muy fuerte" y aun así... ¡todo lo que se viene! ¡Las tramas van a estar que arden!

"Son diferentes malos, pero me encantan los dos"

El intérprete habla también sobre el tipo de villanos a los que su personaje se ha tenido que enfrentar: Jesús y Gabriel de la Reina. Entre risas, explica que la diferencia entre ambos: "Gabriel es otro tipo de villano, como más calmado". Pero confiesa, que le encantan ambos.

Sobre el desengaño de la familia con Gabriel, ha explicado que Andrés siempre había intentado que le creyeran: "Es muy bueno, siempre dice la verdad". Ahora el reto de los próximos capítulos es recuperar la empresa, ¿y el amor de Begoña?

