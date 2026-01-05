Cloe le cuenta a Marta sus sospechas: cree que Gabriel y Antoine Brossard se traen algo entre manos

Cloe no se fía y es que, aunque ahora Brossard le ha asegurado que sí que tenían constancia de la reunión con Gabriel, a ella le extraña mucho. Así Marta ha sacado de conclusión que Gabriel, entonces, les habría dicho la verdad.

Pero la francesa ha tratado de advertirla de otra posible opción, “o que los dos han mentido, Marta”. Así Gabriel y Antoine Brossard podrían traerse algún tipo de acuerdo entre manos, como Cloe sospecha. ¡Marta se ha quedado sin palabras!

La representante de Brossard ha tratado de hacer reflexionar a Marta y sembrar la duda. O Si no, ¿por qué le habrían nombrado representante de Brossard tan rápido a Gabriel?