Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano”

La enfermera se arrepiente profundamente de haberse casado con Gabriel, y Andrés le ha asegurado que encontrarán la forma de resolverlo.

Así la enfermera le ha confesado, “no sé cómo pude negarme que a pesar de que lo nuestra era imposible, te iba a querer toda la vida”.

Así Andrés le ha dicho muy sincero a Begoña que “Yo siempre he pensado que el amor de mi vida eras tú” y ella le ha confesado que nunca se iba a perdonar haberle dado la espalda.

Así se han puesto a soñar en un futuro juntos, “tarde o temprano conseguiremos que salga de nuestras vidas Gabriel y María”.

Pero Begoña ve ese día muy lejano y ha susurrado un triste “ojalá”. Aun así, cuando se iba ha debido pensar que, ¿por qué esperar?, y se ha girado para darle un apasionado beso a Andrés. ¿Lograrán deshacerse de sus respectivas parejas y comenzar una vida juntos? ¿Volverá #Began a ser una realidad?