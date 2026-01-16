Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 478

Begoña y Andrés no olvidan su despedida: “No puedo permitir que te condenes a una vida de sufrimientos”

La situación de Begoña embarazada de Gabriel les ha llevado a separarse, pero siguen sintiendo el mismo amor el uno por el otro.

Begoña y Andrés no olvidan su despedida: “No puedo permitir que te condenes a una vida de sufrimientos”

Publicidad

Gabriel no sale de la vida de Begoña, ella está embarazada de él y tiene que disimular su amor por Andrés, ahora no pueden estar juntos. Aunque ambos no logran olvidar su despedida.

La situación de Begoña impide que sea libre de estar con Andrés, además no quiere que Julia sufra. La joven se debate entre guiarse por sus sentimientos o continuar con su marido quien, por otro lado, tiene un idilio con María. ¡Pero ella no lo sabe!

Andrés y Begoña han recordado a través de un flashback la despedida que tuvieron en casa de la Reina en la que él le pedía que se quedase. “Es un asesino”, afirmaba Andrés, preocupado por la situación de ella.

Ambos están atados en dos matrimonios, pero el amor que sienten el uno por el otro no se podrá ocultar por mucho más tiempo. “Te voy a querer toda la vida” le ha confesado Begoña, pero el poder de Gabriel está por encima de todo.

¿Tendrá la oportunidad Begoña de ser libre? ¿Logrará Andrés formar una familia junto a la mujer que quiere? No te pierdas los próximos episodios de Sueños de Libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Begoña y Andrés no olvidan su despedida: “No puedo permitir que te condenes a una vida de sufrimientos”

Begoña y Andrés no olvidan su despedida: “No puedo permitir que te condenes a una vida de sufrimientos”

Los Salazar aterrizan en Toledo: “Todo tiene que ser perfecto desde el principio”

Los Salazar aterrizan en Toledo: “Todo tiene que ser perfecto desde el principio”

Nueva cabecera

La nueva cabecera de Sueños de libertad se estrena con nueva temporada, nuevos personajes… ¡y la sintonía interpretada por Malú!

Gabriel vs Andrés
Capítulo 477

Andrés lanza una amenaza a Gabriel: "Te aniquilaré, aunque sea lo último que haga en esta vida"

Marco H. Medina es Miguel Salazar, hijo mayor de los Salazar
¡Conócele!

Marco H. Medina es Miguel Salazar, el hijo mayor de los Salazar

Fernando Andina es Pablo Salazar, el nuevo accionista de Perfumerías de la Reina
¡No te lo pierdas!

Fernando Andina es Pablo Salazar, el nuevo accionista de Perfumerías de la Reina

Salazar intentará mantenerse al margen de las tensiones que existen en la colonia, pero todo cambiará cuando descubra una dolorosa verdad.

Tarik acorrala a Seyran, Orhan es secuestrado y todo se complica para Esme en el próximo capítulo
Una nueva vida

Tarik acorrala a Seyran, Orhan es secuestrado y todo se complica para Esme en el próximo capítulo

En medio de todos los problemas, Tarik vuelve a aparecer para intentar salirse con la suya. Y esta vez, su presencia es más inquietante que nunca. ¿Conseguirá que Seyran caiga en su trampa?

¿Celso, Jaime o Plácido? Judith Fernández confiesa con quién se quedaría Clara en Las hijas de la criada

¿Celso, Jaime o Plácido? Judith Fernández confiesa con quién se quedaría Clara en Las hijas de la criada

Dani Tatay

Dani Tatay habla sobre la última secuencia de la temporada en Sueños de libertad: "Es muy fuerte"

Rengin reconoce su error con Parla y le da libertad para elegir su futuro

Rengin reconoce su error con Parla y le da libertad para elegir su futuro

Publicidad