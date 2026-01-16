Begoña y Andrés no olvidan su despedida: “No puedo permitir que te condenes a una vida de sufrimientos”

Gabriel no sale de la vida de Begoña, ella está embarazada de él y tiene que disimular su amor por Andrés, ahora no pueden estar juntos. Aunque ambos no logran olvidar su despedida.

La situación de Begoña impide que sea libre de estar con Andrés, además no quiere que Julia sufra. La joven se debate entre guiarse por sus sentimientos o continuar con su marido quien, por otro lado, tiene un idilio con María. ¡Pero ella no lo sabe!

Andrés y Begoña han recordado a través de un flashback la despedida que tuvieron en casa de la Reina en la que él le pedía que se quedase. “Es un asesino”, afirmaba Andrés, preocupado por la situación de ella.

Ambos están atados en dos matrimonios, pero el amor que sienten el uno por el otro no se podrá ocultar por mucho más tiempo. “Te voy a querer toda la vida” le ha confesado Begoña, pero el poder de Gabriel está por encima de todo.

¿Tendrá la oportunidad Begoña de ser libre? ¿Logrará Andrés formar una familia junto a la mujer que quiere? No te pierdas los próximos episodios de Sueños de Libertad.