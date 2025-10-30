Avance semanal de Sueños de libertad: Cloe, la representante de Brossard, llega a la colonia

La próxima semana en Sueños de libertad viene cargada de emociones, secretos y nuevas incorporaciones.

La situación seguirá muy complicada después de que Brossard sea el socio mayoritario de la empresa. Damián culpará a los Merino por el resultado de la votación que ha cambiado el rumbo de la empresa.

Marta seguirá muy dolida con Digna después descubrir el secreto sobre la muerte de su hermano Jesús, ¿podrá perdonarla algún día?

Marta en el Capítulo 429 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

La complicidad entre Carmen y David crece, ella le cuenta que Tasio pasa ahora por un mal momento.

Marta sigue preocupada tras su conversación con Eladio y tendrá miedo de que vuelva amenazarla. Además, recibirá una carta..¿qué le dirá?

Además, Andrésrecibirá el alta y volverá a casa mientras María le prometerá que le ayudará en todo lo que pueda.

Begoña y Andrés en el Capítulo 429 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, surgirán las primeras reacciones por la entrada de los franceses en la empresa, y todo lo que implicará. Así, desembarcará en la fábrica Cloe, la represnetante de Brossard, dispuesta a revolucionarlo todo.

Se trata una mujer elegante, cosmopolita, moderna que viene directa de París y que no dejará indifrente a nadie. Nada más poner un pie en la fábrica, conocerá a Marta y Pelayo que por el momento no sabrán quien es en realidad.

No te pierdas todo lo que pasará la próxima semana en Sueños de libertad.