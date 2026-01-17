Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Los De la Reina junto a Digna intentarán echar a Gabriel

Todos se pondrán a buscar vías para demostrar que no es válido para la gestión de la empresa.

Marta de la Reina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Tasio se esforzará para evitar que la producción se traslade a Marruecos. ¿Cómo van a dejar a tanta gente sin trabajo si cierra la fábrica?

Por su parte, Luz y Luis volverán de Barcelona pletóricos: han estado visitando a Gema y Joaquín en su nueva vida. ¡Y al llegar se encuentran con todas las novedades!

Manuela está sobrepasada con el trabajo en la casa de los De la Reina, por lo que ella y Digna acuerdan contratar a una nueva sirvienta que la ayude.

Gabriel tendrá su primer encontronazo con Pablo Salazar, al no querer escuchar sus ideas... ¡Pablo se intentará imponer! ¡Es accionista en muchas empresas!

Los De la Reina van a hacer todo lo posible por ganarle la batalla a Gabriel y recuperar lo que es suyo, así que Andrés y Damián contratarán a un detective privado para que le investigue. Como explica Marta a Digna, si demuestran ante los franceses que no gestiona bien la empresa... ¡le echarán!

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad en Antena 3.

