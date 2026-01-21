Avance
Avance del próximo capítulo: Gabriel, en el hotel con María mientras nace su hijo Juanito
“¿Luz por qué no llora?” le ha preguntado Begoña a la doctora mientras sostenía al recién nacido.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Mientras sucede el parto de Begoña,Gabriel y María continúan su historia amorosa en un hotel… ¿Cuándo se enterará Gabriel de que ha sido padre?
Begoña ha dado a luz a Juanito, y cuando le pida a Luz que le dé el niño parece que ha nacido... ¿malito? ¿Qué pasará?
Tasio le dará las gracias a Pablo por defenderle delante de Gabriel. ¿Se convertirán en buenos compañeros?
Además, veremos como Gabriel se encarará con duramente con Pablo Salazar para dejarle claro: “el director de la empresa soy yo”.
También veremos como Mabel animará a Miguel en no desistir en su intento por publicar el artículo. ¿Lo conseguirá?
