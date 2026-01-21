Avance del próximo capítulo: Gabriel, en el hotel con María mientras nace su hijo Juanito

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Mientras sucede el parto de Begoña,Gabriel y María continúan su historia amorosa en un hotel… ¿Cuándo se enterará Gabriel de que ha sido padre?

Begoña ha dado a luz a Juanito, y cuando le pida a Luz que le dé el niño parece que ha nacido... ¿malito? ¿Qué pasará?

Tasio le dará las gracias a Pablo por defenderle delante de Gabriel. ¿Se convertirán en buenos compañeros?

Además, veremos como Gabriel se encarará con duramente con Pablo Salazar para dejarle claro: “el director de la empresa soy yo”.

También veremos como Mabel animará a Miguel en no desistir en su intento por publicar el artículo. ¿Lo conseguirá?

