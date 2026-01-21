Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo: Gabriel, en el hotel con María mientras nace su hijo Juanito

“¿Luz por qué no llora?” le ha preguntado Begoña a la doctora mientras sostenía al recién nacido.

Avance del próximo capítulo: Gabriel, en el hotel con María mientras nace su hijo Juanito

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Mientras sucede el parto de Begoña,Gabriel y María continúan su historia amorosa en un hotel… ¿Cuándo se enterará Gabriel de que ha sido padre?

Begoña ha dado a luz a Juanito, y cuando le pida a Luz que le dé el niño parece que ha nacido... ¿malito? ¿Qué pasará?

Tasio le dará las gracias a Pablo por defenderle delante de Gabriel. ¿Se convertirán en buenos compañeros?

Además, veremos como Gabriel se encarará con duramente con Pablo Salazar para dejarle claro: “el director de la empresa soy yo”.

También veremos como Mabel animará a Miguel en no desistir en su intento por publicar el artículo. ¿Lo conseguirá?

Y si no puedes esperar, adelántate al capítulo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo: Gabriel, en el hotel con María mientras nace su hijo Juanito

Avance del próximo capítulo: Gabriel, en el hotel con María mientras nace su hijo Juanito

Capítulo 481 de Sueños de libertad; 21 de enero: Begoña se pone de parto junto a Andrés y Luz

Capítulo 481 de Sueños de libertad; 21 de enero: Begoña se pone de parto junto a Andrés y Luz

Andrés Begoña

¡Begoña ha roto aguas! El bebé se adelanta y se pone de parto... ¿saldrá todo bien?

Mabel
Capítulo 481

Mabel propone a sus padres volver a Barcelona pero Pablo es tajante: "¡Olvídate de eso! ¡No te vas a ninguna parte!"

Paula
Capítulo 481

Paula llega a casa de la Reina, pero no empieza con muy buen pie con Manuela

Pablo Salazar
Capítulo 481

Pablo Salazar felicita a Tasio por la propuesta de la naviera... ¡y a Gabriel no le sienta bien!

La idea de Damián en colaboración con Tasio ha sido todo un éxito pero Gabriel es reticente a cualquier propuesta que venga de los De la Reina.

Kuzey Gezer es Deniz Albora, el pequeño heredero del clan en En tierra lejana
El hijo de Alya y Boran

Kuzey Gezer es Deniz Albora, el pequeño heredero del clan en En tierra lejana

Deniz es el centro de todas las tensiones entre Alya y la familia Albora. Un niño inocente en medio de una historia de secretos, tradiciones y lealtades.

“No hay ningún texto, pero se cuenta mucho”: los actores de Las hijas de la criada confiesan cuál ha sido su escena favorita

“No hay ningún texto, pero se cuenta mucho”: los actores de Las hijas de la criada confiesan cuál ha sido su escena favorita

Alberto Lozano es Eduardo, el nuevo chofer de la Casa Reina en Sueños de Libertad

Alberto Lozano es Eduardo, el nuevo chófer de la casa de los De la Reina en Sueños de libertad

¿Ha muerto Orhan realmente? Las teorías que mantienen la esperanza entre los fans de Una nueva vida

¿Ha muerto Orhan realmente? Las teorías que mantienen la esperanza entre los fans de Una nueva vida

Publicidad