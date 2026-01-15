Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La familia Salazar llega a la fábrica para revolucionarlo todo
Tras un salto temporal de cuatro meses, todo ha cambiado en Perfumerías Brossard De la Reina y en la vida de sus protagonistas.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Han pasado cuatro meses desde que Gabrielse hizo con el control de la empresa. Durante este tiempo, Begoña está a punto de dar luz y se ha mudado con Gabriel y Julia a otra casa en Toledo.
Gema, Joaquín y Teo se han marchado a Barcelona en busca de una nueva vida y Gaspar también ha dejado la cantina para perseguir sus sueños y Marta y Cloe mantienen una relación en secreto.
En esta nueva etapa, veremos cómo la llegada de Pablo Salazar junto a su familia va a revolucionarlo todo. Joaquínle vendió las acciones de la empresa y ahora él es el nuevo accionista de Perfumerías Brossard De la Reina.
Pablo Salazar aterrizará con su familia en Toledo: Nieves, su mujer y Miguel, su hijo. Ambos hablarán sobre Mabel, la otra hija del matrimonio a la que no localizan. Creen que está en Barcelona porque allí está estudiando, pero no saben nada de ella.
Por otro lado, Brossard empezará a plantearse trasladar la producción fuera de la fábrica y de Toledo para abaratar costes si no mejoran las cuentas.
Mientras, Andrés seguirá luchando por recuperar a Begoña. ¿Qué habrá pasado tras haberse besado de nuevo? Además, le pedirá a la enfermera que vuelva con la pequeña Julia a la casa grande, pero Begoña está atrapada en un matrimonio infeliz junto a Gabriel. ¿Qué pasará?
