Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La familia Salazar llega a la fábrica para revolucionarlo todo

Tras un salto temporal de cuatro meses, todo ha cambiado en Perfumerías Brossard De la Reina y en la vida de sus protagonistas.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La familia Salazar llega a la fábrica para revolucionarlo todo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Han pasado cuatro meses desde que Gabrielse hizo con el control de la empresa. Durante este tiempo, Begoña está a punto de dar luz y se ha mudado con Gabriel y Julia a otra casa en Toledo.

Gema, Joaquín y Teo se han marchado a Barcelona en busca de una nueva vida y Gaspar también ha dejado la cantina para perseguir sus sueños y Marta y Cloe mantienen una relación en secreto.

En esta nueva etapa, veremos cómo la llegada de Pablo Salazar junto a su familia va a revolucionarlo todo. Joaquínle vendió las acciones de la empresa y ahora él es el nuevo accionista de Perfumerías Brossard De la Reina.

Pablo Salazar aterrizará con su familia en Toledo: Nieves, su mujer y Miguel, su hijo. Ambos hablarán sobre Mabel, la otra hija del matrimonio a la que no localizan. Creen que está en Barcelona porque allí está estudiando, pero no saben nada de ella.

Por otro lado, Brossard empezará a plantearse trasladar la producción fuera de la fábrica y de Toledo para abaratar costes si no mejoran las cuentas.

Mientras, Andrés seguirá luchando por recuperar a Begoña. ¿Qué habrá pasado tras haberse besado de nuevo? Además, le pedirá a la enfermera que vuelva con la pequeña Julia a la casa grande, pero Begoña está atrapada en un matrimonio infeliz junto a Gabriel. ¿Qué pasará?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”

Familia Merino
Capítulo 477

Digna brinda por su familia en su última cena todos juntos: "¡Somos grandes los Merino!"

Marta y Cloe
Capítulo 477

Marta y Cloe sellan su relación con un beso: "Me has recordado que me queda vida por vivir y cosas por descubrir"

Gaspar
Capítulo 477

Los amigos de Gaspar le despiden en la cantina y le regalan unos zapatos de claqué: "Te vamos a echar de menos"

El hombre ha decidido traspasar la cantina y dedicarse a conocer mundo, además quiere ser bailarín.

Marta de la Reina
Capítulo 477

Los De la Reina queman para siempre el diario de Marta... ¡Damián ha tenido que ceder las acciones de la empresa!

Para conseguir el diario de Marta de vuelta, el patriarca ha tenido que ceder a los chantajes de su sobrino: ha tenido que venderle todas sus acciones de Perfumerías de la Reina.

Perdiendo el juicio

Muy pronto, Perdiendo el juicio en Antena 3: "¿Amanda, te encuentras bien?"

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez revela la situación de Begoña en este final de temporada: "Andrés siempre le tiende la mano"

Ifakat detenid

Ifakat, detenida por asesinato: la familia Korhan le da la espalda en su peor momento

