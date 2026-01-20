Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se pone de parto, ¡el bebé se ha adelantado!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad....

Damián seguirá en shock después de que su sobrino Gabriel le echase de la fábrica que él mismo fundó.

Por otro lado, Digna encontrará a la candidata perfecta, según ella, para que le ayude en las tareas de la casa. Sin embargo, el primer encuentro entre ambas, no será el esperado.

Además, Don Agustín cuestionará a Digna . No verá con buenos ojos que esté viviendo bajo el mismo techo que Damián. ¡La gente hablará!

Potro otro lado, Mabel no estará dispuesta a quedarse a vivir en Toledo. con su familia y hará lo que sea con tal de marcharse a Barcelona. Mientras, su hermano Miguel se vendrá abajo. Ha recibido una carta de la revista médica: han rechazado la publicaicón de su artículo.

y en casa de los De la Reina, Begoña empezará a tener contracciones...¡el bebé se ha adelantado! no hay tiempo y la enfermera tendrá que dar a luz allí acompañada por Andrés, Digna y Luz. Mientras, Gabriel seguirá jugando con fuego con María. ¡Se viene capitulazo!

