Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Andrés, a punto de besarse

La enfermera se caerca al De la Reina tras desemascarar a Gabriel.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Andrés, a punto de besarse

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián lo pasará muy mal por tener que dejar la fábrica y se despidrá de ella con mucha pena dando un paseo por ella. Aconsejará a Tasio que nunca se olvide que la prioridad es cuidar de los suyos.

Isabel anunciará a los De la Reina que no testificará en contra de Gabriel: le ha amenazado y no quiere poner en riesgo a su familia.

Por otro lado, Joaquín anunciará a su madre que venderá sus acciones a Pablo Salazar, un amigo de la familia, antes de marcharse a Barcelona. Así alejará de la familia posibles envidias o recelos por estos títulos.

Manuela descubrirá que Gaspar quiere dejar la cantina, lo entiende y abraza al hombre como amigos.

Gabriel apretará las tuercas a Cloe, no está dispuesto a consentir cuestiones que puedan minar su autoridad frente a Brossard.

Por otro lado, Andrés y Begoña se acercarán cada vez más. ¡La expareja se besará como la primera vez!

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Andrés, a punto de besarse

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Andrés, a punto de besarse

Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Gema y Joaquín deciden marcharse a Barcelona para comenzar allí una nueva vida

Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Gema y Joaquín intentan salir adelante tras la pérdida de su bebé

Gabriel amenaza a Isabel: si testifica en favor de los De la Reina, su familia lo pagará muy caro

Gabriel amenaza a Isabel: si testifica en favor de los De la Reina, su familia lo pagará muy caro

Gema se enfrenta a María y le pide que salga de su vida para siempre, ¡no puede perdonarle que se haya aliado con Gabriel!
Capítulo 475

Gema se enfrenta a María y le pide que salga de su vida para siempre, ¡no puede perdonarle que se haya aliado con Gabriel!

Damián cede al chantaje de Gabriel, le vende sus acciones a cambio del diario de Marta: “Tú ganas”
Capítulo 475

Damián cede al chantaje de Gabriel y le vende sus acciones a cambio del diario de Marta: “Tú ganas”

“Marchaos, si no queréis que la mate”: Gaspar salva a Claudia de Maripaz poniendo en riesgo su vida
Capítulo 475

“Marchaos, si no queréis que la mate”: Gaspar salva a Claudia de Maripaz poniendo en riesgo su vida

La joven coge unas tijeras dispuesta a terminar con la vida de Claudia.

Documentación, referencias y un trabajo minucioso: así se creó el vestuario de Las hijas de la criada
Pieza fundamental

Documentación, referencias y un trabajo minucioso: así se creó el vestuario de Las hijas de la criada

Nazareth Colomina, diseñadora de vestuario de la serie, nos ha explicado en qué se inspiró para crear las diferentes prendas que vemos en la ficción.

Promo equipo Perdiendo el juicio

Un reparto de primer nivel da vida a Perdiendo el juicio, muy pronto en Antena 3

Marta Belmonte

Marta Belmonte, sobre la trama de su personaje con Cloe: "Poquita gente puede entender a doña Marta como lo hace ella"

Ferit sueña con envejecer juntos mientras Seyran cuenta los días que le quedan de vida

Ferit sueña con envejecer juntos mientras Seyran cuenta los días que le quedan de vida

Publicidad