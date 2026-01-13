Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Andrés, a punto de besarse

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián lo pasará muy mal por tener que dejar la fábrica y se despidrá de ella con mucha pena dando un paseo por ella. Aconsejará a Tasio que nunca se olvide que la prioridad es cuidar de los suyos.

Isabel anunciará a los De la Reina que no testificará en contra de Gabriel: le ha amenazado y no quiere poner en riesgo a su familia.

Por otro lado, Joaquín anunciará a su madre que venderá sus acciones a Pablo Salazar, un amigo de la familia, antes de marcharse a Barcelona. Así alejará de la familia posibles envidias o recelos por estos títulos.

Manuela descubrirá que Gaspar quiere dejar la cantina, lo entiende y abraza al hombre como amigos.

Gabriel apretará las tuercas a Cloe, no está dispuesto a consentir cuestiones que puedan minar su autoridad frente a Brossard.

Por otro lado, Andrés y Begoña se acercarán cada vez más. ¡La expareja se besará como la primera vez!

