Antea Rodríguez nos cuenta en qué punto está #Marloe en Sueños de libertad: "Marta quiere intentarlo con Cloe"

Cloe llegó pisando fuerte a la colonia. Una mujer fuerte, moderna y directamente desde París, aterrizaba en la fábrica para revolucionarlo todo y, sobre todo, a Marta De la Reina que no atravesaba su mejor momento tras la marcha de Fina, su gran amor.

Sus comienzos no fueron precisamente fáciles. La manera de trabajar de Cloe, bajo las órdenes de Antoine Brosard, sus cambios en los uniformes o su forma de hacer las cosas, chocaron en seguida con Marta a la vez que sentía una gran admiración por esa mujer empoderada y adelantada a su tiempo como era Cloe.

Pero, como el roce hace el cariño, tras empezar a trabajar juntas, la francesa se fue enamorando de la empresaria y acabó lanzándose...¡a besarla!

En ese momento, aunque a Marta le gustó, la hija de Damián tenía el corazón cerrado esperando el regreso de Fina.

Hemos hablado con Antea Rodríguez, la actriz que da vida a Cloe en la serie más vista de la televisión y nos ha contado cómo ha evolucionado la relación entre ambas en estos meses y hasta el final de la temporada.

"Es la primera vez que siente esto por alguien"

La actriz nos ha revelado que desde que Cloe vio a Marta por primera vez ya se quedó prendada y que era la primera vez que su personaje sentía algo así y tan fuerte por alguien: "Se queda impactada por su belleza".

Antea Rodríguez revela cómo ha sido grabar esta evolución de #Marloe porque se ha plasamado desde un punto más maduro y respetuoso y quizás no tan romántico como la relación entre Marta y Fina.

La actriz nos ha contado cómo poco a poco Marta va confiando en ella, se convierte en un gran apoyo y le ayuda en en todo el proceso de desemascarar a Gabriel y en la trama del diario que tanto le ha haecho sufrir a la De la Reina.

Así, poco a poco, Cloe le pide a Marta que se entregue a vivir una segunda oportunidad y que no cierre a esa felicidad que tanto merece, nos cuenta la actriz explicando que todo ese proceso ha sido muy interesante a la hora de trabajar: "Cloe no pretende ofrecerle lo que vivido con Fina, si no que se entregue a descubrir cosas nuevas".

Ahora, tras mucho miedo, dudas y alguna que otra cobra, parece que Marta se ha lanzado a intentarlo con Cloe comenzado una relación que solo el tiempo dirá si triunfa o si Marta se verá obligada a romper al seguir pensando en Fina.

Por el momento, seguiremos disfrutando de todo lo que viene en esta nueva temporada de Sueños de libertad que promete y mucho. Dale al play y dufruta de la entrevista completa de Antea Rodríguez y no te pierdas de lunes a viernes, a las 15:45h, los próximos capítulos en Antena 3.