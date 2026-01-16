Antena3
Capítulo 477

Andrés lanza una amenaza a Gabriel: "Te aniquilaré, aunque sea lo último que haga en esta vida"

Andrés se enfrenta a su primo en su despacho, justo después de que tome posesión de su nuevo cargo como accionista mayoritario.

Gabriel vs Andrés

Andrés está harto de los juegos de su primo Gabriel. Ahora que se le ha caído la careta y que todos saben quién es, no duda en enfrentarse a él.

Ya no solo es que lleve meses manipulando a toda la familia, ni que se haya casado con Begoña, ni que tenga la paternidad de Julia, ni que sea el director de la fábrica, si no que, además... ¡ha chantajeado a su padre y le ha quitado todas sus acciones de Perfumerías de la Reina!

Andrés no puede más y se ha enfrentado a él. Gabriel, tomaba posesión de su despacho, y ha quitado el cuadro de Damián para sustituirlo por uno de Bernardo. ¡Quiere devolver a su padre lo que cree que Damián le quitó!

Pero Andrés no le va a dejar tranquilo y le amenaza. Hará lo que sea necesario para que pague por lo que ha hecho a su familia: "Te aniquilaré".

¿Qué va a pasar ahora?

