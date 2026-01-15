Los amigos de Gaspar le despiden en la cantina y le regalan unos zapatos de claqué: "Te vamos a echar de menos"

Gaspar ha decidido traspasar la cantina y dedicarse a vivir y recorrer el mundo. Además, quiere dedicarse a ser bailarín de claqué.

Sus amigos, Tasio, Carmen y Claudia han ido a verle a la cantina, querían intentar convencerle de que no se marchara... Pero ni si quiera Manuela lo ha logrado.

Al ver que no le convencían, le han dado un regalo de despedida... ¡unos zapatos de claqué! ¡El cantinero se ha puesto muy contento! ¡No se lo esperaba!

Entre abrazos y mucha emoción, los chicos se han despedido de Gaspar quien les ha prometido que con zapatos o sin ellos, nunca les va a olvidar. ¡Hasta Tasio se ha emocionado!

¡Te vamos a echar de menos, Gaspar! ¡Hasta siempre!