Capítulo 483 de Sueños de libertad; 23 de enero: malestar en los De la Reina por el nombramiento de Pablo Salazar

Pablo Salazar ha anunciado a los miembros de la junta su nuevo puesto como director financiero de la empresa. Y esto no ha sentado demasiado bien y es que algunos como Tasio no entienden por qué le han ascendido así, ¡tan pronto!

Gabriel ha querido reforzar su posición dejándole claro a Salazar que el director de Perfumerías Brossard de la Reina es él. Así no ha dudado en imponer un “pequeño detalle” sobre las medidas propuestas por el nuevo director financiero. El marido de Begoña ha decretado, cual dictador, que las horas extras se pagarán a la mitad que las horas normales. En teoría en pro de la viabilidad de la empresa, claro. Y esto tampoco ha sentado demasiado bien entre los miembros de la junta.

Por otro lado, Begoña le ha dado las gracias a Luz por todo lo que le ha ayudado durante el parto. Momento en el que no estuvo presente Gabriel. Así, cuando María ha intentado insinuarse, Gabriel la ha cortado rápidamente diciéndole muy seguro que su aventura amorosa “es un error que no va a volver a repetirse”.

En cuanto a esto, Damián ha animado a Andrés a denunciar a María por adulterio. Para así poder obtener la nulidad matrimonial entre Gabriel y Begoña pero… El De la Reina se resiste, en el fondo se siente algo culpable por el comportamiento de María. Pero Damián se ha encargado de darle todos los motivos por los que debe hacerlo y le ha dicho que le avise cuando tenga la decisión tomada.

Además, María ha sido bastante dura con el trabajo de Manuela y le ha exigido demasiado. Y claro, la tía de Claudia la ha pagado con Paula, la nueva sirvienta en la casa de los De la Reina.

Por su parte, Tasio le ha pedido perdón a Salva, el nuevo tabernero, por su actitud del otro día, ¡no quiere malos rollos!

Y por último, Begoña ha explotado, ¡está harta de disimular que todo está bien con Gabriel! Y le ha espetado al De la Reina, “¿Para qué sigues fingiendo que estás enamorado de tu mujer?”. Pero él ha querido manipularla una vez más chantajeándola con lo que más quiere: Julia y el pequeño Juan. ¿Cuándo se enterará Begoña de la aventura amorosa de su marido con María?, ¿cuánto tiempo más durará esta farsa?

