Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 482 de Sueños de Libertad; 22 de enero: Gabriel se pierde el nacimiento de su hijo Juan

Begoña da a luz a su hijo mientras el abogado está con María en la habitación de un hotel.

Capítulo 482 de Sueños de Libertad; 22 de enero: Gabriel se pierde el nacimiento de su hijo Juan

Publicidad

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Tasio ha avisado a Gabriel, el padre del niño, que Begoña acababa de dar a luz. Y Luz y Andrés han acompañado a Begoña en este precioso momento. Tras ello Gabriel ha advertido a Andrés que se aleje de Begoña, “no quiero verte de nuevo en la habitación de mi mujer y mucho menos con mi hijo en brazos”.

Además, Begoña le ha pedido a Begoña que le de vuelta a su hijo, el pequeño Juanito. Y es que no acaba de fiarse de quien en realidad es la amante de su actual marido, Gabriel.

Por otra parte, Digna le ha propuesto a Manuela darle a Paula, la nueva sirvienta de la Casa de los De la Reina, unos días de prueba. Y es que a Manuela no le acaba de convencer la actitud de la chica.

Y… Gabriel le ha vuelto a dejar a Pablo Salazar las cosas claras, “el que manda aquí soy yo” después de que este le mandara su plan financiero con las nuevas propuestas a Brossard París.

Por su parte, Marta de la Reina le ha asegurado a Cloe que no quiere precipitarse en su venganza con Gabriel hasta que sea seguro porque, según le ha dicho a la francesa, “no quiero poner en peligro lo que tenemos”.

Por último… ¡Gabriel se ha enterado de la aventura amorosa de María y Gabriel! Todo gracias a la carta que le ha mandado el detective privado Ángel Ruiz.

No te pierdas lo que ha pasado y vuelve a ver el capitulazo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar se convierte en el nuevo director financiero de la empresa

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar se convierte en el nuevo director financiero de la empresa

Capítulo 482 de Sueños de Libertad; 22 de enero: Gabriel se pierde el nacimiento de su hijo Juan

Capítulo 482 de Sueños de Libertad; 22 de enero: Gabriel se pierde el nacimiento de su hijo Juan

Andrés descubre una impactante noticia, ¡María es la amante de Gabriel!

Andrés descubre una impactante noticia, ¡María es la amante de Gabriel!

Pablo Salazar recibe una inquietante llamada y se lo oculta a Nives: “Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”
Capítulo 482

Pablo Salazar recibe una inquietante llamada y se lo oculta a Nives: “Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”

Manuela le pide a Digna que no contrate a Paula, la nueva sirvienta: “No me gusta”
Capítulo 482

Manuela le pide a Digna que no contrate a Paula, la nueva sirvienta: “No me gusta”

Begoña da a luz a su hijo Juan, pero sin Gabriel: ¡él está con María en la habitación de un hotel!
Capítulo 482

Begoña da a luz a su hijo Juan, pero sin Gabriel: ¡él está con María en la habitación de un hotel!

El abogado se pierde el nacimiento de su hijo que llega al mundo antes de lo esperado.

Sinem Ünsal encarna a Alya, una madre que desafía las reglas del clan Albora por su hijo
En tierra lejana

Sinem Ünsal encarna a Alya, una madre que desafía las reglas del clan Albora por su hijo

La vida de Alya cambia para siempre cuando descubre los secretos que su marido Boran escondía y se ve acorralada por una familia poderosa y peligrosa.

César, dispuesto a todo por recuperar a Amanda con vida: esta noche, gran final de La Encrucijada

César, dispuesto a todo por recuperar a Amanda con vida: esta noche, gran final de La Encrucijada

Ferit, acorralado por todos los frentes: la pérdida de Orhan, la amenaza de Tarik y el secreto de Seyran

Ferit, acorralado por todos los frentes: la pérdida de Orhan, la amenaza de Tarik y el secreto de Seyran

Antea Rodríguez nos cuenta en qué punto está #Marloe en Sueños de libertad: "Marta quiere intentarlo con Cloe"

Antea Rodríguez nos cuenta en qué punto está #Marloe en Sueños de libertad: "Marta quiere intentarlo con Cloe"

Publicidad