Capítulo 482 de Sueños de Libertad; 22 de enero: Gabriel se pierde el nacimiento de su hijo Juan

Tasio ha avisado a Gabriel, el padre del niño, que Begoña acababa de dar a luz. Y Luz y Andrés han acompañado a Begoña en este precioso momento. Tras ello Gabriel ha advertido a Andrés que se aleje de Begoña, “no quiero verte de nuevo en la habitación de mi mujer y mucho menos con mi hijo en brazos”.

Además, Begoña le ha pedido a Begoña que le de vuelta a su hijo, el pequeño Juanito. Y es que no acaba de fiarse de quien en realidad es la amante de su actual marido, Gabriel.

Por otra parte, Digna le ha propuesto a Manuela darle a Paula, la nueva sirvienta de la Casa de los De la Reina, unos días de prueba. Y es que a Manuela no le acaba de convencer la actitud de la chica.

Y… Gabriel le ha vuelto a dejar a Pablo Salazar las cosas claras, “el que manda aquí soy yo” después de que este le mandara su plan financiero con las nuevas propuestas a Brossard París.

Por su parte, Marta de la Reina le ha asegurado a Cloe que no quiere precipitarse en su venganza con Gabriel hasta que sea seguro porque, según le ha dicho a la francesa, “no quiero poner en peligro lo que tenemos”.

Por último… ¡Gabriel se ha enterado de la aventura amorosa de María y Gabriel! Todo gracias a la carta que le ha mandado el detective privado Ángel Ruiz.

