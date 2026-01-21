Antena3
Resumen

Capítulo 481 de Sueños de libertad; 21 de enero: Begoña se pone de parto junto a Andrés y Luz

Begoña da a luz a su primer bebé mientras Gabriel y María continúan su aventura amorosa.

Capítulo 481 de Sueños de libertad; 21 de enero: Begoña se pone de parto junto a Andrés y Luz

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Damián y Tasio siguen moviendo hilos para colaborar con la empresa mediterráneo balear y expandir así las oportunidades de negocio de Perfumerías Brossard de la Reina. Pero a Gabriel sigue sin parecerle una muy buena idea. Sin embargo, Pablo Salazarno ha dudado en apoyar su iniciativa.

Por su parte, Damián sigue trabajando por destapar a Gabriel. Así ha comentado, “Brossard pronto se dará cuenta del error que ha cometido poniéndole a él al frente”.

Además, Pablo Salazar ha regañado duramente a su hija Mabel. Ella ha dejado los estudios por hacer alfarería y… ¡ahora está viviendo en Barcelona junto con su novio Oriol! Y eso es algo que Salazar no va a permitir- Así, ha obligado a la chica a quedarse junto a ellos en Toledo.

Por otro lado, Paula está loca de contenta. Manuela le ha dicho que ha pasado las pruebas para ser la nueva sirvienta de la casa de los De la Reina. Una muy buena noticia para esta chica de familia humilde. ¿Cómo se llevará con la gobernanta?

Y mientras Begoña se pone de parto, inesperadamente, con Andrés a su lado…María y Gabriel continúan su aventura amorosa en secreto. ¿Cuánto tardarán en descubrirles?

No te pierdas lo que ha pasado y vuelve a ver el capitulazo en atresplayer.

Avance del próximo capítulo: Gabriel, en el hotel con María mientras nace su hijo Juanito

Avance del próximo capítulo: Gabriel, en el hotel con María mientras nace su hijo Juanito

Capítulo 481 de Sueños de libertad; 21 de enero: Begoña se pone de parto junto a Andrés y Luz

Capítulo 481 de Sueños de libertad; 21 de enero: Begoña se pone de parto junto a Andrés y Luz

Andrés Begoña

¡Begoña ha roto aguas! El bebé se adelanta y se pone de parto... ¿saldrá todo bien?

Mabel
Capítulo 481

Mabel propone a sus padres volver a Barcelona pero Pablo es tajante: "¡Olvídate de eso! ¡No te vas a ninguna parte!"

Paula
Capítulo 481

Paula llega a casa de la Reina, pero no empieza con muy buen pie con Manuela

Pablo Salazar
Capítulo 481

Pablo Salazar felicita a Tasio por la propuesta de la naviera... ¡y a Gabriel no le sienta bien!

La idea de Damián en colaboración con Tasio ha sido todo un éxito pero Gabriel es reticente a cualquier propuesta que venga de los De la Reina.

