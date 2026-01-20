Capítulo 480 de Sueños de Libertad; 20 de enero: Gabriel humilla a su tío Damián de la peor forma

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad… hemos vivido los primeros pasos de la familia Salazar en la colonia y la llegada inesperada de su hija: Mabel.

Pablo y Nieves Salazar han dado la bienvenida a Mabel, quien ha abandonado sus estudios y vive con su novio. Los Salazar han obligado a su hija a quedarse con ellos en casa para que no vuelva a Barcelona, teniendo una gran confrontación ante la negativa de Mabel.

Además, Pablo Salazar está viendo que su papel en la empresa se está infravalorando. En su primera reunión con Gabriel ha sentido el rechazo del director.

Salva, el nuevo propietario de la cantina está teniendo problemas para adaptarse a la colonia. Con un carácter un tanto reservado, ha hecho que despierte cierto misterio sobre su persona.

Por otro lado, Damián, a pesar de haber cedido el cargo y las acciones de la empresa, sigue al pie del cañón y su hijo Tasio le ha propuesto una nueva oportunidad de mercado.

En su crucero con Carmen, Tasio observó que no que en los camarotes no había cosméticos y cree que ahí podría ser la oportunidad que puede reforzar a la fábrica.

Los De la Reina han intentado recuperar la dirección de la fábrica. Damián y Andrés han obtenido información crucial que podría destronar a Gabriel. ¿Descubrirá el joven la infidelidad de su mujer con Gabriel?

¡Las cosa está que arde en Sueños de libertad! No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y estate al tanto de todos los avances y contenido exclusivo en atresplayer.