Resumen

Capítulo 479 de Sueños de libertad; 19 de enero: Andrés, a punto de descubrir la doble vida de Gabriel

Los De la Reina no piensan permitir que Gabriel siga haciendo lo que quiera con la empresa y Andrés parece estar a punto de descubrir la aventura de su primo con María.

Patri Bea
Publicado:

La situación de la empresa es cada vez más crítica, por eso Gabriel ha reunido a los socios para comunicarles que Brossard se está planteando trasladar la producción a Marruecos. Para evitarlo, el director propone expandir el negocio a México, pero a nadie confía en que esto pueda salir bien.

Gracias a una conversación con Luis, Andrés descubre que Gabriel le ha mentido inventándose una reunión que era imposible que se llevase a cabo, por lo que decide comenzar a investigar si su primo oculta algo. Eso podría ayudarles a que Brossard decidiese destituirlo como director de la empresa.

Por otro lado, la familia Salazar comienza a adaptarse a su nueva vida en Toledo. Mientras que Pablo Salazar intenta que Gabriel escuche sus propuestas de mejora para la empresa, Luz conoce a Miguel y le sorprende que su especialidad sea la pediatría.

Nieves y Pablo Salazar se llevan un gran disgusto cuando descubren que su hija les ha estado mintiendo. Mabel lleva semanas sin pasarse por la universidad, ha comenzado a estudiar alfarería y está viviendo con su novio Oriol.

Además, Tasio y Salva protagonizan un pequeño desencuentro en la cantina. El marido de Carmen exige al nuevo encargado de la cantina que atienda a todos los trabajadores y pone en duda si es capaz de llevar él solo ese negocio. ¿Conseguirán entenderse?

No te pierda todos los momentos del capítulo de hoy de Sueños de libertad. Además, puedes ver nuevos capítulos antes que nadie en atresplayer.

La verdad sale a la luz: Nieves y Pablo descubren que su hija Mabel ha abandonado la Universidad y vive con su novio

¡Tensión en el despacho! Pablo y Gabriel discuten sobre sobre el futuro de la fábrica

Luz conoce a Miguel, el hijo de los Salazar, y rápidamente se da cuenta de que hay algo raro en él
Tasio se enfrenta a Salva, el nuevo cantinero: “Si no eres capaz de enfrentarte a este imprevisto, quizás no estás a la altura”
