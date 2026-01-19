Capítulo 479 de Sueños de libertad; 19 de enero: Andrés, a punto de descubrir la doble vida de Gabriel

La situación de la empresa es cada vez más crítica, por eso Gabriel ha reunido a los socios para comunicarles que Brossard se está planteando trasladar la producción a Marruecos. Para evitarlo, el director propone expandir el negocio a México, pero a nadie confía en que esto pueda salir bien.

Gracias a una conversación con Luis, Andrés descubre que Gabriel le ha mentido inventándose una reunión que era imposible que se llevase a cabo, por lo que decide comenzar a investigar si su primo oculta algo. Eso podría ayudarles a que Brossard decidiese destituirlo como director de la empresa.

Por otro lado, la familia Salazar comienza a adaptarse a su nueva vida en Toledo. Mientras que Pablo Salazar intenta que Gabriel escuche sus propuestas de mejora para la empresa, Luz conoce a Miguel y le sorprende que su especialidad sea la pediatría.

Nieves y Pablo Salazar se llevan un gran disgusto cuando descubren que su hija les ha estado mintiendo. Mabel lleva semanas sin pasarse por la universidad, ha comenzado a estudiar alfarería y está viviendo con su novio Oriol.

Además, Tasio y Salva protagonizan un pequeño desencuentro en la cantina. El marido de Carmen exige al nuevo encargado de la cantina que atienda a todos los trabajadores y pone en duda si es capaz de llevar él solo ese negocio. ¿Conseguirán entenderse?

