Capítulo 478 de Sueños de libertad; 16 de enero: nueva crisis en la fábrica mientras Andrés y Begoña viven un amor imposible

Andrés y Begoña no logran olvidarse el uno del otro. La complicada situación amorosa de ambos les impide ser felices juntos, pero los recuerdos les mantienen unidos. La despedida de Begoña fue una gran palo para Andrés. Ella se tuvo que marchar de casa de la Reina para irse con Gabriel y Julia a una nueva casa... ¡Parece que lo suyo no podía ser!

A pesar de la mala situación de la fábrica, Pablo llega con aires de renovación y nuevas propuestas. Sus grandes conocimientos en finanzas van a ayudar al peliagudo estado financiero. Además, la familia Salazar entra en la colonia con intenciones de adaptarse y formar un futuro próspero.

La primera junta de accionistas ha mostrado el malestar entre los miembros. Andrés ha buscado la confrontación con Gabriel, pero la intervención de Doña Clara ha evitado un desastre mayor. Tasio está muy preocupado por el posible despido de toda la plantilla y la intención de los franceses de llevar la producción a Marruecos.

Por otro lado, la aventura entre Gabriel y María continúa más ardiente. A parte de la atracción física, ambos tienen intereses secundarios, María ejerce de puente entre Gabriel y todo lo que sucede dentro de casa de Andrés.

Begoña sigue buscando la manera de alejarse de su marido sin perjudicar a Julia ni a su futuro hijo.

