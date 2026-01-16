Antena3
Capítulo 478 de Sueños de libertad; 16 de enero: nueva crisis en la fábrica mientras Andrés y Begoña viven un amor imposible

Andrés le ha pedido a Begoña que vuelva a casa de la Reina a vivir, mientras la fábrica atraviesa una nueva crisis.

Andrés y Begoña no logran olvidarse el uno del otro. La complicada situación amorosa de ambos les impide ser felices juntos, pero los recuerdos les mantienen unidos. La despedida de Begoña fue una gran palo para Andrés. Ella se tuvo que marchar de casa de la Reina para irse con Gabriel y Julia a una nueva casa... ¡Parece que lo suyo no podía ser!

A pesar de la mala situación de la fábrica, Pablo llega con aires de renovación y nuevas propuestas. Sus grandes conocimientos en finanzas van a ayudar al peliagudo estado financiero. Además, la familia Salazar entra en la colonia con intenciones de adaptarse y formar un futuro próspero.

La primera junta de accionistas ha mostrado el malestar entre los miembros. Andrés ha buscado la confrontación con Gabriel, pero la intervención de Doña Clara ha evitado un desastre mayor. Tasio está muy preocupado por el posible despido de toda la plantilla y la intención de los franceses de llevar la producción a Marruecos.

Por otro lado, la aventura entre Gabriel y María continúa más ardiente. A parte de la atracción física, ambos tienen intereses secundarios, María ejerce de puente entre Gabriel y todo lo que sucede dentro de casa de Andrés.

Begoña sigue buscando la manera de alejarse de su marido sin perjudicar a Julia ni a su futuro hijo.

No te pierda todos los momentos del capítulo de hoy de Sueños de libertad. Además, disfruta de los avances de la serie en atresplayer.

María le da una sorpresa a Gabriel en su despacho: “Tú tienes que ser mis ojos en esa casa”

Duro enfrentamiento entre Gabriel y Andrés en la junta de accionistas: “¡Tu gestión ha sido nefasta!”

Begoña y Andrés no olvidan su despedida: “No puedo permitir que te condenes a una vida de sufrimientos”
Los Salazar aterrizan en Toledo: “Todo tiene que ser perfecto desde el principio”
La nueva cabecera de Sueños de libertad se estrena con nueva temporada, nuevos personajes… ¡y la sintonía interpretada por Malú!

La cantante interpreta la sintonía de la nueva cabecera, que se estrena con nuevos personajes, nuevas tramas… ¡y mucha emoción!

Andrés lanza una amenaza a Gabriel: "Te aniquilaré, aunque sea lo último que haga en esta vida"

Andrés se enfrenta a su primo en su despacho, justo después de que tome posesión de su nuevo cargo como accionista mayoritario.

