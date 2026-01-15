Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

Damián formaliza la venta de las acciones dándole a su sobrino el poder que tanto quería.

Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad …hemos vivido el fin de una etapa con la caída de los Dela Reina frente a Gabriel y muchas despedidas.

Damián y Gabriel han firmado ante notario la venta de las acciones. El abogado no puede disimular su alegría mientras el patriarca se queda hundido, aunque satisfecho de haber hecho lo correcro: salvar a su hija. Después, arropado por su familia, ha quemado el diario y les ha contado el sacrificio que se ha visto obligado a hacer.

Digna le ha explicado a Damián que Joaquín ha vendido sus acciones a Pablo Salazar ya que ese hombre medió con los americanos para que pudiera distribuir su producto en exclusiva. Le está agradecido y quiere alejar problemas a la familia.

Por otro lado, Gema, Joaquín y Teo se marchan a Barcelona, pero antes Digna les ha prepado una cena familiar de despedida y todos juntos han brindado por los Merino. El matrimonio se depedide de su familia y de sus amigos.

Gaspar también se marcha mientras sigue bucando a un cantinero para traspasrle la cantina. Sus amigos le hacen un bonito regalo de despedida: unos zapatos de claqué para que siga bailando por el mundo.

Además, Marta por fin se ha dejado llevar y...¡ha besado a Cloe! la hija de Damián ha dejado atrás todos sus miedos. ¿Será el principio de #Marloe?

Por otro lado, Andrés se ha enfrentado a Gabriel y lo mismo Begoña con María. La mujer de Andrés le deja claro a su gran enemiga que Gabriel nunca la ha querido y que fue ella quien le pidió que le sedujese.

Por último, Gabriel ha recibido una inquietante llamada: alguien le ha alertado que algiuen podría haber descubierto el paradero de Beatriz, una persona muy importante de su pasado...¿qué pasará?

No te pierdas lo que ha pasado en el capítulo de hoy de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”

Familia Merino

Digna brinda por su familia en su última cena todos juntos: "¡Somos grandes los Merino!"

Marta y Cloe
Capítulo 477

Marta y Cloe sellan su relación con un beso: "Me has recordado que me queda vida por vivir y cosas por descubrir"

Gaspar
Capítulo 477

Los amigos de Gaspar le despiden en la cantina y le regalan unos zapatos de claqué: "Te vamos a echar de menos"

Marta de la Reina
Capítulo 477

Los De la Reina queman para siempre el diario de Marta... ¡Damián ha tenido que ceder las acciones de la empresa!

Para conseguir el diario de Marta de vuelta, el patriarca ha tenido que ceder a los chantajes de su sobrino: ha tenido que venderle todas sus acciones de Perfumerías de la Reina.

Perdiendo el juicio
Estreno en abierto

Muy pronto, Perdiendo el juicio en Antena 3: "¿Amanda, te encuentras bien?"

Un brote de trastorno obsesivo compulsivo en pleno juicio cambia por completo la vida de Amanda, obligándola a reconstruirse personal y profesionalmente desde cero... ¡Muy pronto en Antena 3!

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez revela la situación de Begoña en este final de temporada: "Andrés siempre le tiende la mano"

Ifakat detenid

Ifakat, detenida por asesinato: la familia Korhan le da la espalda en su peor momento

Sonsoles Ónega en Las hijas de la criada

¿Con quién se iría de fiesta? Sonsoles Ónega confiesa qué haría con los protagonistas de Las hijas de la criada

Publicidad