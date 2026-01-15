Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad …hemos vivido el fin de una etapa con la caída de los Dela Reina frente a Gabriel y muchas despedidas.

Damián y Gabriel han firmado ante notario la venta de las acciones. El abogado no puede disimular su alegría mientras el patriarca se queda hundido, aunque satisfecho de haber hecho lo correcro: salvar a su hija. Después, arropado por su familia, ha quemado el diario y les ha contado el sacrificio que se ha visto obligado a hacer.

Digna le ha explicado a Damián que Joaquín ha vendido sus acciones a Pablo Salazar ya que ese hombre medió con los americanos para que pudiera distribuir su producto en exclusiva. Le está agradecido y quiere alejar problemas a la familia.

Por otro lado, Gema, Joaquín y Teo se marchan a Barcelona, pero antes Digna les ha prepado una cena familiar de despedida y todos juntos han brindado por los Merino. El matrimonio se depedide de su familia y de sus amigos.

Gaspar también se marcha mientras sigue bucando a un cantinero para traspasrle la cantina. Sus amigos le hacen un bonito regalo de despedida: unos zapatos de claqué para que siga bailando por el mundo.

Además, Marta por fin se ha dejado llevar y...¡ha besado a Cloe! la hija de Damián ha dejado atrás todos sus miedos. ¿Será el principio de #Marloe?

Por otro lado, Andrés se ha enfrentado a Gabriel y lo mismo Begoña con María. La mujer de Andrés le deja claro a su gran enemiga que Gabriel nunca la ha querido y que fue ella quien le pidió que le sedujese.

Por último, Gabriel ha recibido una inquietante llamada: alguien le ha alertado que algiuen podría haber descubierto el paradero de Beatriz, una persona muy importante de su pasado...¿qué pasará?

