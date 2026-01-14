Antena3
Capítulo 476 de Sueños de libertad; 14 de enero: Joaquín decide vender sus acciones mientras Begoña y Andrés sueñan con un futuro juntos

Ambos sueñan con un futuro feliz lejos de Gabriel y María, y sellan su reconciliación con un beso.

Marta García
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Damián le ha contado a Digna cómo el futuro de Marta de la Reina está en juego, tras la grave amenaza de Gabriel de airear los secretos de su diario.

Y es que el director de la empresa no ha duda también en amenazar a Cloe con revelar sus “inclinaciones personales”, que desde luego le costarían el puesto de trabajo y provocaría un gran escándalo.

Por otra parte, Gema ha animado a Joaquín a aceptar la propuesta que le hicieron los americanos e irse los tres a vivir a Barcelona. Y Joaquín ha decido vender sus acciones a Pablo Salazar, quien fue buen amigo de su padre.

Por otro lado, Isabel, tras ser amenazada por Gabriel de perjudicar a su familia, ha decidido no declarar en su contra. De nuevo El de la Reina se ha salido con la suya.

En otro orden de cosas, Gaspar le ha contado a Manuela que va a traspasar la cantina porque quiere viajar y conocer mundo. Y aunque les de pena, ella le ha asegurado que le apoyará en su decisión.

Por último, pero no menos importante, Begoña y Andrés se han sincerado. “No me voy a perdonar nunca haberte dado la espalda”, le ha dicho la enfermera. Así ambos se han puesto a soñar con un futuro juntos lejos de Gabriel y María y… ¡han sellado su amor con un beso!

No te pierdas lo que ha pasado en el capítulo de hoy de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

