Resumen
Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Gema y Joaquín intentan salir adelante tras la pérdida de su bebé
la pareja decide empezar desde cero con su hijo en otra ciudad.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Marta le ha confesado a Cloe los problemas de su familia con Gabriel, están sometidos a su venganza y a un chantaje. Además, le ha contado que…¡ese hombre está compinchado con Antoine Brossard!
Gabriel ha amenazado a Isabel, si testifica en favor De los Reina, su familia y ella lo lamentarán.
Digna ha contado a su hijo Joaquín que Gabriel hundió la Perfumera para luego hacerse con la dirección, el Merino se siente engañado. Él y Gema deciden marcharse a Barcelona con Teo para comenzar allí desde cero.
Por otro lado, Gema se ha enfrentado a María y le ha pedido que salga de su vida para siempre. No le perdona que se haya aliado con Gabriel y que le haya hecho ese daño a su familia.
Gaspar ha conseguido salvar a Claudia de Maripaz después de que la joven intentase matar a Claudia. Sin embargo, el cantinero se ha llevado la peor parte. Afortundamente, Maripaz ha sido detendida.
Y Damián ha cedido al chantaje de Gabriel: acepta entregarle las acciones de la empresa, a cambio del diario de Marta.
