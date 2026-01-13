Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Gema y Joaquín intentan salir adelante tras la pérdida de su bebé

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Marta le ha confesado a Cloe los problemas de su familia con Gabriel, están sometidos a su venganza y a un chantaje. Además, le ha contado que…¡ese hombre está compinchado con Antoine Brossard!

Gabriel ha amenazado a Isabel, si testifica en favor De los Reina, su familia y ella lo lamentarán.

Digna ha contado a su hijo Joaquín que Gabriel hundió la Perfumera para luego hacerse con la dirección, el Merino se siente engañado. Él y Gema deciden marcharse a Barcelona con Teo para comenzar allí desde cero.

Por otro lado, Gema se ha enfrentado a María y le ha pedido que salga de su vida para siempre. No le perdona que se haya aliado con Gabriel y que le haya hecho ese daño a su familia.

Gaspar ha conseguido salvar a Claudia de Maripaz después de que la joven intentase matar a Claudia. Sin embargo, el cantinero se ha llevado la peor parte. Afortundamente, Maripaz ha sido detendida.

Y Damián ha cedido al chantaje de Gabriel: acepta entregarle las acciones de la empresa, a cambio del diario de Marta.

No te pierdas lo que ha pasado en el capítulo de hoy de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.