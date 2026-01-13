Antena3
Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Gema y Joaquín intentan salir adelante tras la pérdida de su bebé

la pareja decide empezar desde cero con su hijo en otra ciudad.

Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Gema y Joaquín deciden marcharse a Barcelona para comenzar allí una nueva vida

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Marta le ha confesado a Cloe los problemas de su familia con Gabriel, están sometidos a su venganza y a un chantaje. Además, le ha contado que…¡ese hombre está compinchado con Antoine Brossard!

Gabriel ha amenazado a Isabel, si testifica en favor De los Reina, su familia y ella lo lamentarán.

Digna ha contado a su hijo Joaquín que Gabriel hundió la Perfumera para luego hacerse con la dirección, el Merino se siente engañado. Él y Gema deciden marcharse a Barcelona con Teo para comenzar allí desde cero.

Por otro lado, Gema se ha enfrentado a María y le ha pedido que salga de su vida para siempre. No le perdona que se haya aliado con Gabriel y que le haya hecho ese daño a su familia.

Gaspar ha conseguido salvar a Claudia de Maripaz después de que la joven intentase matar a Claudia. Sin embargo, el cantinero se ha llevado la peor parte. Afortundamente, Maripaz ha sido detendida.

Y Damián ha cedido al chantaje de Gabriel: acepta entregarle las acciones de la empresa, a cambio del diario de Marta.

No te pierdas lo que ha pasado en el capítulo de hoy de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Andrés, a punto de besarse

Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Gema y Joaquín deciden marcharse a Barcelona para comenzar allí una nueva vida

Gabriel amenaza a Isabel: si testifica en favor de los De la Reina, su familia lo pagará muy caro

Gema se enfrenta a María y le pide que salga de su vida para siempre, ¡no puede perdonarle que se haya aliado con Gabriel!
Damián cede al chantaje de Gabriel, le vende sus acciones a cambio del diario de Marta: “Tú ganas”
“Marchaos, si no queréis que la mate”: Gaspar salva a Claudia de Maripaz poniendo en riesgo su vida
La joven coge unas tijeras dispuesta a terminar con la vida de Claudia.

