Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer

Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”

La doctora abre su corazón para salvar a Daphne. Ante el desorden alimentario de la joven, Seren le confiesa que ella también sufrió burlas en el pasado y le da una lección que jamás olvidará.

Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”

Publicidad

Daphne ha sido ingresada tras sufrir un grave problema alimentario por culpa de los comentarios sobre su peso. La joven está hundida y se siente culpable por cada cosa que come, pero Seren ha decidido sincerarse con ella para ayudarla. Para sorpresa de la joven, la doctora le ha enseñado una foto de cuando iba al instituto: “Esta soy yo en secundaria”.

Al ver la imagen, la chica se ha quedado sin palabras. En los comentarios se leen insultos crueles: “Vaya esqueleto”, “qué fea” o “parece un chico”. Seren le ha confesado que a ella también le afectó muchísimo y que intentó ganar peso por todos los medios para encajar, hasta que se dio cuenta de que la belleza no depende de una báscula. “Tienes que creer en ti misma primero. Cuando confías en ti, te vuelves más hermosa y los demás te ven así”, le ha explicado con cariño.

Pero su problema también está en casa. La joven siente que su madre no la entiende, y Seren le ha dado un consejo muy humano: “Las madres también se equivocan, no lo saben todo”. La doctora la ha animado a ser sincera con ella y a contarle cómo se siente para no vivir una vida llena de mentiras y secretos.

Seren ha demostrado que, detrás de su bata blanca, hay una mujer que sabe lo que es sufrir por el físico. Ahora, solo queda esperar a ver si Daphne es capaz de seguir sus pasos y empezar a quererse de verdad.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada

Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada

Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”

Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”

Salvar a su hijo será la batalla más dura de Alya, ¿podrá escapar de los Albora?

Salvar a su hijo será la batalla más dura de Alya, ¿podrá escapar de los Albora?

vlcsnap-2026-01-12-18h47m15s347
Contenido exclusivo

Alain Hernández recuerda su secuencia más difícil en Las hijas de la criada: “Me empapaba en cada toma”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se acerca cada vez más a Cloe, ¿le dará una oportunidad?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se acerca cada vez más a Cloe, ¿le dará una oportunidad?

Capítulo 476 de Sueños de libertad; 14 de enero: Joaquín decide vender sus acciones mientras Begoña y Andrés sueñan con un futuro juntos
Resumen

Capítulo 476 de Sueños de libertad; 14 de enero: Joaquín decide vender sus acciones mientras Begoña y Andrés sueñan con un futuro juntos

Ambos sueñan con un futuro feliz lejos de Gabriel y María, y sellan su reconciliación con un beso.

Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano”
Capítulo 476

Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano”

Ambos sueñan con un futuro juntos, lejos de Gabriel y María.

Gabriel amenaza a Cloe con airear sus inclinaciones personales y provocar su despido de la empresa

Gabriel amenaza a Cloe con airear sus inclinaciones personales y provocar su despido de la empresa

“Voy a vender mis acciones a Pablo Salazar”: Joaquín comunica a Digna y a Luis su decisión

“Voy a vender mis acciones a Pablo Salazar”: Joaquín comunica a Digna y a Luis su decisión

Gaspar le cuenta a Manuela que va a traspasar la cantina: “Quiero conocer mundo”

Gaspar le cuenta a Manuela que va a traspasar la cantina: “Quiero conocer mundo”

Publicidad