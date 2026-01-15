Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”

Daphne ha sido ingresada tras sufrir un grave problema alimentario por culpa de los comentarios sobre su peso. La joven está hundida y se siente culpable por cada cosa que come, pero Seren ha decidido sincerarse con ella para ayudarla. Para sorpresa de la joven, la doctora le ha enseñado una foto de cuando iba al instituto: “Esta soy yo en secundaria”.

Al ver la imagen, la chica se ha quedado sin palabras. En los comentarios se leen insultos crueles: “Vaya esqueleto”, “qué fea” o “parece un chico”. Seren le ha confesado que a ella también le afectó muchísimo y que intentó ganar peso por todos los medios para encajar, hasta que se dio cuenta de que la belleza no depende de una báscula. “Tienes que creer en ti misma primero. Cuando confías en ti, te vuelves más hermosa y los demás te ven así”, le ha explicado con cariño.

Pero su problema también está en casa. La joven siente que su madre no la entiende, y Seren le ha dado un consejo muy humano: “Las madres también se equivocan, no lo saben todo”. La doctora la ha animado a ser sincera con ella y a contarle cómo se siente para no vivir una vida llena de mentiras y secretos.

Seren ha demostrado que, detrás de su bata blanca, hay una mujer que sabe lo que es sufrir por el físico. Ahora, solo queda esperar a ver si Daphne es capaz de seguir sus pasos y empezar a quererse de verdad.