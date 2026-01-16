Rengin reconoce su error con Parla y le da libertad para elegir su futuro

Rengin ha dado un paso atrás y ha decidido priorizar la felicidad de su hija. En una conversación muy sincera, la doctora ha admitido que presionó a Parla para que estudiara Medicina solo por egoísmo: “Intentaba que cumplieras los sueños que yo tenía para ti. Te pido perdón de corazón”.

La joven, que estaba dispuesta a seguir con la carrera solo por hacer feliz a su madre, ha recibido la mejor de las noticias. Rengin la ha animado a dejar la facultad y a estudiar lo que de verdad le apasiona. “Te apoyaré, ¿de acuerdo? Y si no me equivoco, va a ser arte”, le ha dicho aceptando que el futuro de Parla no está en los hospitales.

Madre e hija ya planean juntas los próximos pasos, incluso buscando cursos para que Parla pueda estudiar con Umay. Eso sí, Rengin le ha puesto una pequeña condición: quiere que se esfuerce al máximo para entrar en la mejor universidad. Parla, emocionada, le ha prometido que lo hará con la mejor nota.