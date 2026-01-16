Antena3
Renacer

Rengin reconoce su error con Parla y le da libertad para elegir su futuro

La doctora le pide perdón de corazón por haber sido egoísta y la anima a seguir su verdadero sueño: el arte.

Rengin ha dado un paso atrás y ha decidido priorizar la felicidad de su hija. En una conversación muy sincera, la doctora ha admitido que presionó a Parla para que estudiara Medicina solo por egoísmo: “Intentaba que cumplieras los sueños que yo tenía para ti. Te pido perdón de corazón”.

La joven, que estaba dispuesta a seguir con la carrera solo por hacer feliz a su madre, ha recibido la mejor de las noticias. Rengin la ha animado a dejar la facultad y a estudiar lo que de verdad le apasiona. “Te apoyaré, ¿de acuerdo? Y si no me equivoco, va a ser arte”, le ha dicho aceptando que el futuro de Parla no está en los hospitales.

Madre e hija ya planean juntas los próximos pasos, incluso buscando cursos para que Parla pueda estudiar con Umay. Eso sí, Rengin le ha puesto una pequeña condición: quiere que se esfuerce al máximo para entrar en la mejor universidad. Parla, emocionada, le ha prometido que lo hará con la mejor nota.

Series

¿Un accidente disfrazado de asesinato? La muerte de Boran pone a Alya en el punto de mira

Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!

Patricia da a luz a su hija y recibe el apoyo de Julia: “Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor”
Patricia da a luz a su hija y recibe el apoyo de Julia: "Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor"

Mejores momentos | Capítulo 58

Sale a la luz el trato de Álvaro con Nando para asesinar a César, y Serrano se lo lleva detenido

Mejores momentos | Capítulo 58

La redención de Octavio al pedirle perdón a David en su momento más vulnerable: “Estoy muy orgulloso de ti”

Octavio le confiesa a su hijo todo lo que siente por él y le pide perdón por no haberle tratado de manera injusta durante toda su vida.

Mejores momentos | Capítulo 57

Un pacto que acabó en tragedia: David recibe un disparo en el pecho y Patricia mata a Nando

Al intentar salvar a Julia, David y Nando forcejean, y el primogénito de los Oramas recibe un disparo a quemarropa.

Patricia comete un grave error: le da mucho dinero a Nando para que aleje a Julia de David

Saúl se deja ver en el cementerio y pone en alerta a Octavio: ¡está vivo y ha vuelto a Oramas!

David quiere adoptar al hijo de Julia... ¡y le pide matrimonio!: "Quiero pasar el resto de mi vida contigo"

