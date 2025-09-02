Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 1 de septiembre

La policía irrumpe en el teatro y detiene a Cem en el día más importante de su vida

Cem estaba a punto de cumplir su gran ilusión, pero la policía lo ha detenido en plena función delante de todos.

Lo que debía ser una de las noches más felices para Cem ha terminado convertido en un auténtico infierno. Justo antes de salir al escenario, la policía ha irrumpido en el teatro con una orden de arresto: acusan al hermano de Evren de haber cometido un robo en el hospital.

El joven, sorprendido y sin entender nada, apenas ha podido decir unas palabras: “No he hecho nada”. El director de la obra ha implorado que lo dejaran actuar para no suspender la función, pero los agentes han sido tajantes: Cem debía marcharse esposado de inmediato.

Mientras tanto, Bahar, Umay y Evren esperaban entre el público a que comenzara la función. Al recibir la llamada de su hermano, sin pensarlo, Evren ha corrido hasta los camerinos y allí se ha encontrado con su hermano detenido delante de todos.

“Es una calumnia, un malentendido”, ha gritado el cirujano, intentando convencer a los agentes. Pero de nada ha servido. En medio de la confusión, Bahar se ha ofrecido a acompañarlo, aunque Evren no la ha dejado. Sin duda, Timur ha cumplido su promesa y se ha vengado. ¿Podrá demostrar el joven su inocencia?

Renacer | 1 de septiembre

La policía irrumpe en el teatro y detiene a Cem en el día más importante de su vida
