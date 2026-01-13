Antena3
"Pensé que te dejaría": la confesión de Naz que pone en alerta a Bahar tras meterla en su casa

¡Mete al enemigo en su propia casa! Bahar da la espalda a Evren para proteger a Naz, pero una confesión inesperada de la chef lo cambia todo. La doctora empieza a sospechar que ha caído en una trampa.

Bahar se ha llevado a Naz a su mansión después del escándalo con Evren. No quería dejarla sola ni un minuto más. La ha instalado en una habitación, le ha dicho que allí está a salvo y que ahora lo único importante es que descanse y piense en el bebé.

Pero en cuanto se han quedado a solas, Naz ha intentado manipular de nuevo a Bahar. Llorando y haciéndose la víctima, le ha confesado que sigue enamorada de Evren y que todo lo que ha hecho ha sido para no perderlo.

Mientras la doctora se tragaba su discurso, la chef ha admitido que el embarazo no fue solo un deseo de ser madre, sino también una forma de intentar recuperarlo. “Pensé que quizá te dejaría y volvería conmigo”, ha reconocido. Y, aun así, ha insistido en que ella no es mala y que nadie entiende lo sola que se sentía.

Bahar se ha quedado helada. Le da pena ver a Naz tan frágil, pero no le ha gustado nada lo que estaba escuchando. Así que ha marcado distancia, sin gritar, pero muy clara: “Eso lo tenéis que resolver vosotros. A mí no me tienes que convencer”. Bahar no quiere entrar en ese juego. Quiere centrarse en la salud de Naz y del bebé.

Y luego se ha ido al hospital con una sensación difícil de quitarse: tiene a una embarazada en casa a la que debe proteger, pero empieza a temer que Evren no iba tan desencaminado cuando habló de manipulación. ¿Cuánto falta para que todo explote?

