Renacer 19 enero
Naz confiesa su gran mentira ante la tumba del bebé: “Tenía miedo a quedarme sola”
Momento de la verdad en el cementerio. Naz y Evren han ido a visitar la tumba de Ali y, frente a la pequeña lápida, ella ha decidido soltar toda la carga que llevaba encima. Aunque Bahar ya le había contado la verdad, Evren necesitaba escuchar la confesión de boca de Naz.
Naz se ha roto por completo frente a la tumba de Ali. Llorando, ha mirado a Evren y le ha confesado lo que él ya sabía: que el bebé no era suyo. “Tenía tanto miedo de quedarme sola”, ha admitido destrozada. Le ha explicado que su única intención era que los tres estuvieran juntos y que, en su desesperación por no perderlo, cometió la estupidez de inseminarse en secreto.
A pesar del engaño, Naz ha querido dejar claro que sus sentimientos eran reales. Ha confesado que se sentía vacía por dentro y que, aunque fue un error enorme, llegó a querer a ese bebé por encima de todo. “Mi bebé era todo mi mundo”, ha dicho, suplicándole a Evren que, aunque la odie por haberle mentido, crea al menos en el amor que sentía por el niño.
Luego, ella ha reconocido que se siente perdida, sin rumbo y completamente sola después de tanto juego y tanta manipulación. “Se acabó todo para mí. Por favor, perdóname”, le ha pedido desesperada. Naz se ha rendido y ha puesto fin a sus mentiras, dejando a Evren ante el momento más difícil de su vida. ¿Será capaz el médico de perdonarla después de haber perdido a Bahar por culpa de este engaño?
