Naz confiesa su gran mentira ante la tumba del bebé: “Tenía miedo a quedarme sola”

Naz se ha roto por completo frente a la tumba de Ali. Llorando, ha mirado a Evren y le ha confesado lo que él ya sabía: que el bebé no era suyo. “Tenía tanto miedo de quedarme sola”, ha admitido destrozada. Le ha explicado que su única intención era que los tres estuvieran juntos y que, en su desesperación por no perderlo, cometió la estupidez de inseminarse en secreto.

A pesar del engaño, Naz ha querido dejar claro que sus sentimientos eran reales. Ha confesado que se sentía vacía por dentro y que, aunque fue un error enorme, llegó a querer a ese bebé por encima de todo. “Mi bebé era todo mi mundo”, ha dicho, suplicándole a Evren que, aunque la odie por haberle mentido, crea al menos en el amor que sentía por el niño.

Luego, ella ha reconocido que se siente perdida, sin rumbo y completamente sola después de tanto juego y tanta manipulación. “Se acabó todo para mí. Por favor, perdóname”, le ha pedido desesperada. Naz se ha rendido y ha puesto fin a sus mentiras, dejando a Evren ante el momento más difícil de su vida. ¿Será capaz el médico de perdonarla después de haber perdido a Bahar por culpa de este engaño?