La lección de vida del doctor Reha que hace llorar a Evren: “La muerte y el milagro están a unos pisos de distancia”

Hundido por las mentiras de Naz y su ruptura con Bahar, Evren encuentra consuelo en las palabras del doctor Reha. Frente a las incubadoras, el cardiólogo comparte una reflexión sobre la vida y la muerte que cambia la forma de ver su dolor.

La lección de vida del doctor Reha que hace llorar a Evren

Evren lleva días con la cabeza hecha un desastre. Lo de Naz, las mentiras, el bebé… y encima Bahar, cada vez más lejos. En el hospital, Reha lo ha visto claro y no ha intentado darle un sermón, solo ponerle delante la realidad.

Mientras en esa planta se celebra el nacimiento de los bebés, solo dos pisos más abajo se encuentra la morgue. “Quizá la vida sea eso. Dos puertas del mismo lugar. Una de entrada y otra de salida. Y nosotros en los pasillos, en medio”, le ha explicado, intentando que Evren entienda que su sufrimiento es solo una parte de ese camino que todos recorremos.

El médico no ha intentado quitarle importancia a su tristeza, pero sí le ha dado un consejo para que deje de hundirse. Le ha pedido que, antes de rendirse, piense en el final que nos espera a todos: “Si te subes al ascensor, antes pulsa el botón del primer piso. Allí es donde acabamos todos”.

Para Reha, lo importante no es cuánto sufra Evren ahora, sino que no olvide que la vida es una línea delgada y que no vale la pena desperdiciarla: “No importa lo que vivas. Dejarás este edificio por esa planta... no lo olvides”.

Unas palabras que han servido para que Evren empiece a ver su situación con una perspectiva mucho más humana.

