Renacer 13 de enero

Harun tira la toalla con Bahar y acepta su destino: “Siempre llego tarde a ti”

Punto final a sus ilusiones. Harun aprovecha un encuentro en el hospital para dejarle claro a Bahar que no piensa seguir luchando por ella. Tras el caos provocado por Maral, el jefe médico asume que su destino es perder siempre contra los otros hombres de su vida.

Un nuevo encuentro en los pasillos del hospital ha servido para que Harun ponga las cartas sobre la mesa. Después de que Bahar le preguntara por los motivos de Maral para ayudar a Naz, la conversación ha derivado rápidamente hacia ellos dos. Pero, lejos de lo que muchos esperaban, Harun ha decidido tirar la toalla definitivamente.

Con una sinceridad absoluta, el jefe médico ha confesado que no cree en un futuro juntos, ni ahora ni nunca. Para él, lo que siente por la doctora está marcado por un error de tiempo que no puede corregir. “Siempre llego tarde a ti. Primero Timur, luego Evren. Es el destino de lo nuestro y lo he aceptado”, ha admitido con resignación.

Bahar, descolocada, ha intentado entenderlo. Y él, para no romperse delante de ella, ha vuelto a ponerse la máscara de siempre. Ha soltado que es “borde, molesto y arrogante”, y Bahar, entre rabia y cariño, le ha seguido el juego: “Sí, lo eres y me caes fatal”.

Pero el fondo no era una broma. Harun ha dado un paso atrás y ha cerrado la puerta. Le ha pedido que se centren en lo urgente, en Evren y en lo que está pasando en el hospital. Porque para él, lo de Bahar ya no es una historia a la que volver… es una herida que por fin ha decidido dejar de tocar.

