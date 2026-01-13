Evren llora al recordar su infancia sin familia y temer volver a pasar por lo mismo: “No tengo derecho a ser feliz”

Evren ha entrado en el despacho de Harun como un torbellino, exigiendo una verdad que sospechaba pero que temía confirmar. Frente a él, Maral no ha tardado en confesar su parte en el pastel: ella le dio las hierbas a Naz para manipular los análisis.

Pero el golpe de gracia ha llegado cuando, con total frialdad, ha revelado el secreto que ha terminado de hundirlo: “La doctora Bahar y el doctor Harun amanecieron juntos. En la misma cama”.

La confesión ha dejado a Evren roto. Mientras Harun intentaba justificarse alegando que fue un accidente fruto del alcohol y que “no pasó nada”, el cirujano solo podía ver una traición orquestada.

Para él, Harun ha jugado el papel de "bueno" mientras su hermana hacía el trabajo sucio para quitarlo de en medio y dejarle el camino libre con el amor de su vida. “Se ha ganado a Bahar con su honestidad mientras destrozaban mi vida entre todos”, ha gritado completamente roto.

En un momento de vulnerabilidad, el cirujano ha descargado todo el dolor que lleva años arrastrando. Ha confesado que, aunque intentó no encariñarse con el bebé de Naz por miedo a sufrir, terminó creando un vínculo indestructible. “¡Llamé a ese bebé Ali! Le puse el nombre que yo debía tener”, ha gritado, revelando que ese niño era su oportunidad de sanar su pasado. Ahora, sin saber si realmente es su hijo, siente que su maldición personal ha vuelto a ganar.

Muy dolido con las manipulaciones de Naz y saber que Bahar y Harun han dormido juntos, Evren se siente más solo que nunca. “No tengo derecho a ser feliz, hago infeliz a todo el que llega a mi vida”, ha confesado antes de hundirse.

Lo que para Harun fue una noche de confusión, para Evren ha sido la pérdida de su última esperanza de formar una familia. ¿Acabará Naz confesando que se inseminó en la clínica de Caglar?